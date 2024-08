- Le obiezioni tedesche ai reattori di Fessenheim

Al momento della demolizione della centrale nucleare alsaziana di Fessenheim, una commissione d'inchiesta francese ha dichiarato che vanno prese in considerazione le richieste della Germania vicina. Ad esempio, è necessario monitorare la qualità dell'acqua sul lato tedesco del Reno, secondo il rapporto della commissione. In oltre 140 pagine, vengono riassunti i risultati della consultazione pubblica sulla demolizione della centrale nucleare.

La centrale nucleare francese di Fessenheim, a sud-est di Colmar vicino al confine con la Germania, è stata chiusa nel 2020 dopo 42 anni di attività. Per anni, c'è stata una forte critica dalla Germania a causa dei sospetti rischi per la sicurezza della vecchia centrale.

Maggiore Monitoraggio per la Radioattività

Per monitorare che non ci sia radioattività nell'ambiente, la commissione propone ulteriori strutture di monitoraggio. Il ministero dell'Ambiente di Stoccarda ha accolto la raccomandazione di intensificare il monitoraggio della radioattività.

"Sono stati accolti i punti sollevati dal Baden-Württemberg", ha dichiarato l'autorità del ministro Thekla Walker (Verdi) su richiesta. "Pertanto, consideriamo un successo l'impegno della parte tedesca". A causa della posizione di Fessenheim direttamente al confine, non si possono escludere effetti sullo stato.

Il rapporto della commissione francese di luglio afferma inoltre che la sensibilità della parte tedesca riguardo all'energia nucleare e alla radioattività deve essere presa in considerazione durante la demolizione della centrale. La commissione raccomanda, senza sorprese, la demolizione della centrale nucleare. Durante la consultazione pubblica, sono state presentate dichiarazioni da entrambe le parti del Reno, nonché contributi dalle autorità.

La Francia Continua a Dipendere dall'Energia Nucleare

A differenza della Germania, la Francia continua a fare affidamento sull'energia nucleare per la sua fornitura di energia e il raggiungimento degli obiettivi di tutela del clima. Il presidente Emmanuel Macron vuole rafforzare significativamente il settore nucleare nel paese.

Si prevede che la demolizione della centrale nucleare di Fessenheim inizierà nel 2026, secondo dichiarazioni precedenti. Per questo è ancora necessario un decreto di smantellamento del governo francese. Secondo il quotidiano alsaziano "Les Dernières Nouvelles d'Alsace", il ministero dell'Ambiente di Parigi sta guidando il progetto. I lavori potrebbero richiedere circa 15 anni.

20.000 Tonnellate di Rifiuti Radioattivi

Durante la demolizione della centrale nucleare, dovrebbero essere smaltite circa 20.000 tonnellate di rifiuti radioattivi, secondo dichiarazioni precedenti. La maggior parte di questi rifiuti sarebbe apparentemente solo leggermente contaminata e sarebbe stoccata nell'est della Francia.

Il gigante energetico francese EDF intende costruire una struttura di riciclaggio per i rifiuti radioattivi lievemente contaminati sul sito di Fessenheim. Questo cosiddetto Technocentre dovrebbe essere costruito su un'area inutilizzata e dovrebbe essere operativo entro il 2031.

Opposizione in Germania al Progetto Industriale

Il progetto viene criticato dagli ambientalisti su entrambe le sponde del Reno, poiché temono la radioattività nei metalli riciclati. Il governo verde-nero di Stoccarda ha diverse ragioni contro l'istituzione di una tale struttura a Fessenheim, come ha annunciato il ministro Thekla Walker (Verdi) in primavera. Il Technocentre previsto non è stato un argomento della consultazione pubblica completata.

