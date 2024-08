- Le nuove attrezzature nella foto

Al evento Made by Google 2024, i californiani hanno presentato la loro ultima gamma di smartphone. Questa consiste in quattro dispositivi - Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold. Durante la presentazione, è stato menzionato che si tratta del "più grande aggiornamento che la famiglia Pixel abbia mai visto".

Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL

Il modello Pro dei nuovi Pixel è disponibile in due dimensioni diverse per la prima volta. Mentre la variante più piccola ha un display da 6,3 pollici, la versione XL ha un display da 6,8 pollici. A parte la dimensione del display, che influisce sulla risoluzione e sulle dimensioni, e la batteria (4.700 mAh/5.060 mAh), non ci sono altre differenze tecniche. Il Pixel 9 Pro è semplicemente una versione più compatta della variante XL. Nel frattempo, il Pixel 9 presenta un display Actua Full-View da 6,3 pollici e una batteria da 4.700 mAh.

Ciascuno dei tre dispositivi ha una durata massima della batteria di fino a 100 ore utilizzando la "modalità risparmio energetico estremo". Le varianti Pro hanno 16 GB di RAM, mentre il più economico Pixel 9 ha 12 GB. Tutti funzionano con un nuovo processore, il Google Tensor G4, che dovrebbe essere il più veloce e efficiente mai visto su uno smartphone Google. Questo processore è progettato per migliorare l'uso di applicazioni quotidiane, come la navigazione in internet, la fotografia o la visione di contenuti video.

Il Pixel 9 presenta un sistema dual rear camera con una fotocamera grandangolare da 50 MP e una ultra-grandangolare da 48 MP. Il Pro e il Pro XL hanno ciascuno un'ulteriore fotocamera da 48 MP con obiettivo telephoto.

In termini di design, la serie è elegante con angoli arrotondati, lati in metallo lucido e retro in vetro opaco. Il Pixel 9 è disponibile nei colori Peony, Wintergreen, Porcelain e Obsidian. Il Pixel 9 Pro e il Pro XL sono disponibili nei colori Rose Quartz, Hazel, Porcelain e Obsidian.

Molte delle funzionalità degli smartphone si basano sul supporto AI e l'hardware dovrebbe garantire la prontezza per un futuro con nuovi progressi nell'intelligenza artificiale. L'azienda promette aggiornamenti software, funzionali e di sicurezza per i prossimi sette anni.

Il Pixel 9 Pro Fold pieghevole

Il dispositivo più interessante tra quelli presentati è senza dubbio il Pixel 9 Pro Fold pieghevole. Questo dispositivo ha un display esterno Actua Full-View e un display interno cosiddetto Super Actua Flex Full-View da 204 millimetri (8 pollici) - il più grande mai visto su uno smartphone Google. Il nuovo Fold può essere completamente aperto e il display dovrebbe essere l'80% più brillante di quello del Pixel Fold.

Qui viene utilizzato il processore Tensor G4 e 16 GB di RAM, con la batteria che arriva a 4.650 mAh, che dovrebbe durare fino a 72 ore nella suddetta modalità risparmio energetico. Come i altri modelli Pro, presenta un sistema di fotocamere posteriori triple, ma questa volta consiste in una fotocamera grandangolare da 48 MP, una ultra-grandangolare da 10,5 MP e una fotocamera da 10,8 MP con obiettivo telephoto. Lo smartphone è disponibile nei colori Porcelain e Obsidian.

Prezzi

Il Pixel 9 è il più economico tra i dispositivi presentati, a partire da 899 euro a seconda della configurazione della memoria, mentre il Pixel 9 Pro è disponibile almeno a 1099 euro. Il Pixel 9 Pro XL è

