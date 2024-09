Le notizie chiedono alla Corte Suprema del Nevada di esporre il confidenziale litigio sulla successione della famiglia Murdoch.

Murdoch sta cercando di rivedere il trust familiare che ha istituito anni fa, concedendo ai suoi quattro figli maggiori poteri di voto uguali sulla sua impero dei media conservatori dopo la sua dipartita. Il patriarca anziano vuole modificare la struttura in modo che il suo figlio maggiore e successore designato Lachlan, che condivide le sue vedute politiche più degli altri figli, mantenga il controllo per gli anni a venire. Tuttavia, i suoi tre figli maggiori si oppongono a questa modifica.

Questa disputa familiare si sta svolgendo in una corte del Washoe County, Nevada, che offre uno dei contesti più riservati per le questioni di trust familiare. Questa riservatezza è così estrema che non vengono nemmeno elencati i dettagli del caso nei registri della corte. Il caso Murdoch è diventato di dominio pubblico solo quando il The New York Times ha pubblicato un articolo al riguardo a luglio.

Lo scorso settimana, un gruppo di sei organizzazioni giornalistiche, tra cui CNN, The New York Times e The Washington Post, hanno presentato una petizione alla corte del Washoe County, sostenendo la trasparenza e affermando che la segretezza viola il diritto costituzionale di accesso e che le prospettive di lavoro di migliaia di persone e l'influenza politica di un importante giocatore americano sarebbero decise in questo caso. Tuttavia, la corte distrettuale ha respinto il ricorso e le udienze, a cui hanno partecipato Rupert e i suoi quattro figli maggiori, continuano in forma privata questa settimana.

La petizione del coalition dei media alla Corte Suprema del Nevada, presentata lo scorso giovedì, richiede l'accesso aperto alla corte e ai documenti del caso.

Il coalition ha argomentato che il sigillo del caso contraddice il forte diritto di accesso ai procedimenti civili del Primo Emendamento e che la legge del Nevada non consente il sigillo generale.

Gli avvocati dei membri della famiglia Murdoch hanno argomentato nei documenti presentati in tribunale lo scorso settimana che il caso dovrebbe rimanere segreto per proteggere le informazioni commerciali confidenziali, comprese le attività come Fox News e The Wall Street Journal, e per garantire la sicurezza di Rupert. Tuttavia, i media continuano a difendere la necessità di segretezza, citando la protezione delle informazioni commerciali confidenziali e la sicurezza di Rupert. Nel frattempo, il dibattito sull'apertura nel settore dei media e degli affari continua, con il coalition che sostiene le ridazioni selettive per rispettare il diritto di accesso del Primo Emendamento.

Leggi anche: