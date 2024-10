Le normative tedesche sulla protezione dei dati ostacolano spesso il ritmo delle imprese.

Le severe normative sulla privacy dei dati in Germania rappresentano spesso un ostacolo per le imprese, secondo uno studio. Circa due terzi dei nuovi progetti hanno fallito o non sono mai decollati a causa di questi ostacoli, secondo un rapporto pubblicato da Bitkom martedì.

"Rispettare la privacy dei dati individuali è profondamente radicato nella nostra cultura e nel nostro sistema democratico", ha dichiarato Susanne Dehmel, membro del consiglio di amministrazione di Bitkom. "Tuttavia, dobbiamo adattare la nostra applicazione e comprensione per mantenere la privacy dei dati funzionale e fattibile."

Il 90% delle 605 aziende con 20 o più dipendenti, secondo l'indagine, considera gli attuali standard di privacy dei dati eccessivamente severi. Per il 63%, lo sforzo richiesto è aumentato negli ultimi 12 mesi. Quasi la metà delle aziende prevede che questa tendenza continui. Lo scorso anno, questa percentuale era solo del 33%.

Tra le normative sulla privacy dei dati oppressive e lo sforzo richiesto in aumento, molte imprese tedesche si trovano a lottare per attuare i loro progetti. Di conseguenza, molti di questi progetti sono rimasti bloccati o non sono mai stati avviati, riflettendo le sfide poste dalle severe leggi sulla privacy dei dati in Germania.

