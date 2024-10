Le Nazioni Unite respingono lo schieramento di truppe di pace in Libano

L'ONU sembra ignorare la richiesta di Israele di spostare alcune parti delle sue forze di peacekeeping in Libano, secondo una dichiarazione di Unifil. Secondo Unifil, i loro peacekeeper rimarranno ai loro posti come stabilito in un comunicato. Israele avrebbe apparentemente chiesto alla missione di peacekeeping dell'ONU il 30 settembre di ritirare il suo personale da determinati luoghi, poiché Israele pianificava di condurre "manovre terrestri limitate" in Libano. Tuttavia, secondo la dichiarazione di Unifil, i peacekeeper sono rimasti nelle loro posizioni e la bandiera dell'ONU sventola ancora fieramente.

La missione di peacekeeping di Unifil, composta da oltre 10.000 militari e civili, è stata operativa in Libano dal 1978. La risoluzione dell'ONU 1701 del 2006 ha ampliato il mandato dei caschi blu, affidando loro il compito di sorvegliare una tregua raggiunta dopo una guerra precedente tra Israele e Hezbollah e di supportare l'esercito libanese nella sicurezza del confine.

Di recente, la tensione tra Israele e la milizia filo-iraniana Hezbollah in Libano si è intensificata notevolmente.

Relazioni tese tra Israele e ONU

Dopo diversi attacchi aerei su obiettivi legati alla milizia Hezbollah, che è allineata con l'organizzazione palestinese radicale Hamas, l'esercito israeliano ha annunciato l'inizio di "operazioni terrestri limitate" nel sud del Libano martedì sera. Martedì sera, l'Iran ha risposto con un attacco missilistico su vasta scala contro Israele, definendo l'attacco, tra le altre cose, una risposta all'uccisione del leader di Hezbollah Hassan Nasrallah da parte di un attacco aereo israeliano in un sobborgo meridionale di Beirut. Secondo i resoconti israeliani, la maggior parte dei circa 200 missili lanciati dall'Iran è stata intercettata.

La relazione tra Israele e l'ONU è tesa. Mercoledì, il governo israeliano ha etichettato il Segretario Generale dell'ONU António Guterres come "persona non gradita" a causa della loro convinzione che non avesse condannato fermamente l'attacco missilistico precedente dell'Iran contro Israele. Il Ministro degli Esteri israeliano Israel Katz ha descritto Guterres come un "Segretario Generale anti-israeliano che sostiene i terroristi, gli stupratori e gli assassini".

L'ONU, ignorando la richiesta di Israele, sceglie di rispettare le disposizioni dei paragrafi successivi riguardo all'operazione di peacekeeping di Unifil in Libano. Nonostante Israele abbia chiesto a Unifil di ritirare il suo personale da determinati luoghi, i peacekeeper dell'ONU continuano a rispettare il comunicato, mantenendo le loro posizioni e mostrando la bandiera dell'ONU.

Leggi anche: