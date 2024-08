Le Nazioni Unite hanno temporaneamente sospeso gli aiuti a Gaza in seguito alla richiesta dell'esercito israeliano di evacuare, in mezzo a una campagna intensificata per la distribuzione del vaccino contro la polio.

L'esercito israeliano ha avviato ulteriori sgomberi in determinate aree di Deir Al-Balah, in Gaza centrale, domenica, costringendo numerosi sfollati palestinesi a spostarsi nuovamente mentre l'ONU si prepara ad amministrare i vaccini a oltre 640.000 bambini, a causa delle preoccupazioni per la diffusione della malattia nella regione ristretta.

Non molto tempo fa, gli ufficiali sanitari hanno confermato il primo caso di poliomielite a Gaza in 25 anni, che ha colpito un bambino non vaccinato di 10 mesi. Questo sviluppo allarmante è avvenuto solo poche settimane dopo che i test delle acque reflue effettuati a Gaza alla fine di giugno sono risultati positivi per il virus, portando l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) a lanciare l'allarme su un'imminente epidemia che avrebbe potuto colpire migliaia di bambini.

Il poliovirus è un'infezione altamente contagiosa che colpisce principalmente i bambini sotto i 5 anni e attacca il sistema nervoso, causando paralisi e addirittura la morte nei casi più gravi.

Il lunedì, COGAT, l'ente israeliano responsabile dell'accesso degli aiuti a Gaza, ha annunciato che più di 1,2 milioni di dosi di vaccino erano state consegnate all'enclave attraverso il valico di Kerem Shalon. Hanno dichiarato che la campagna di vaccinazione, guidata dall'OMS e dall'agenzia per l'infanzia dell'ONU, sarebbe stata condotta in collaborazione con le Forze di Difesa Israeliane (IDF).

Tuttavia, secondo un alto funzionario dell'ONU, le sospensioni delle consegne sarebbero state temporaneamente applicate nella situazione attuale. CNN si è messa in contatto con COGAT riguardo alle affermazioni.

Programma di Vaccinazione

Il recente ritorno del poliovirus, che è stato quasi completamente eradicato nei paesi più sviluppati, evidenzia le sfide affrontate dai 2 milioni di abitanti di Gaza, che hanno subito bombardamenti israeliani dal mese di ottobre scorso. Molti residenti sono costretti a fare i conti con la scarsità di cibo, medicinali e acqua potabile, con il 90% della popolazione che non ha un alloggio stabile.

In dichiarazioni separate del martedì, UNRWA, l'agenzia principale dell'ONU per il soccorso a Gaza, e il Ministero della Salute palestinese nella Cisgiordania occupata, hanno annunciato la loro prontezza per avviare la campagna di vaccinazione.

"UNRWA continua a fornire aiuti umanitari ogni volta che è possibile a Gaza", ha dichiarato Juliette Touma, direttore delle comunicazioni di UNRWA, affermando che l'operazione umanitaria era una delle più complesse al mondo per l'ONU.

Il Ministero della Salute palestinese ha confermato che la campagna di vaccinazione sarebbe iniziata presto e sono in corso iniziative per distribuire altre 400.000 dosi per immunizzare il 95% dei bambini sotto i 10 anni.

"Sono in corso sforzi intensi e continui giorno e notte con i partner sanitari internazionali per aiutare i lavoratori del settore sanitario a eseguire la campagna di vaccinazione", si legge nella dichiarazione del ministero, menzionando che le operazioni militari israeliane rappresentano un rischio significativo per la mobilità del personale.

L'

Leggi anche: