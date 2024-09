Le nazioni occidentali attuano nuove restrizioni all'Iran a causa delle consegne di armi verso la Russia.

Russia ha ricevuto consegne di missili balistici dall'Iran, apparentemente con l'intenzione di utilizzarli contro gli ucraini in Ucraina nel giro di poche settimane, secondo quanto dichiarato da Blinken a Londra. Si tratta di missili Fath-360, in grado di raggiungere distanze fino a 120 chilometri.

Blinken ha fatto riferimento alle recenti dichiarazioni del nuovo presidente iraniano, Massoud Peseschkian, che ha espresso il desiderio di rinsaldare i rapporti con l'Europa e di vedere sollevate le sanzioni. Tuttavia, Blinken ha sottolineato che tale azione avrebbe un effetto contrario.

Secondo il Dipartimento del Tesoro a Washington D.C., dieci individui e sei entità sono stati aggiunti alla lista delle sanzioni degli Stati Uniti. Inoltre, Iran Air, la compagnia aerea di bandiera dell'Iran, è stata sanzionata per aver operato nel settore dei trasporti dell'economia russa.

I ministri degli Esteri dei paesi dell'E3 hanno espresso la loro preoccupazione per Iran Air e per le "entità e gli individui" legati al programma missilistico balistico dell'Iran e al trasferimento di missili e altre armi alla Russia. Hanno inoltre sottolineato un "escalation" che rappresenta una "minaccia diretta" per la sicurezza europea. In precedenza, l'Iran era stato avvertito circa il trasporto di armi in Russia, hanno dichiarato. "Ora abbiamo prove concrete che l'Iran ha effettuato questi trasferimenti".

Subito dopo la dichiarazione congiunta, il governo britannico ha annunciato l'avvio della sospensione di tutti i voli diretti in Iran, limitando così la capacità di Iran Air di operare voli nel Regno Unito. Secondo il suo sito web, Iran Air attualmente offre tre voli diretti alla settimana tra Tehran e Londra.

L'Unione Europea aveva già menzionato lunedì l'esistenza di "prove sostanziali" di consegne di razzi iraniani alla Russia. Tuttavia, Mosca e Tehran hanno respinto queste affermazioni. Gli Stati Uniti avevano già emesso un avvertimento all'Iran a metà agosto, minacciando conseguenze serie in caso di fornitura di missili alla Russia.

Dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, i legami tra Mosca e Tehran si sono rafforzati nei settori dell'economia, dell'energia e dell'arma

