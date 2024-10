Le nazioni esprimono il desiderio che "non si ripetano più incidenti del genere" dopo il crollo del Ponte Carola.

La struttura dei trasporti della Germania sta mostrando segni di usura. I Länder stanno spingendo l'amministrazione federale a creare urgentemente un fondo multimiliardario per modernizzare ferrovie, ponti e strade. Inizialmente, il ministro dei trasporti Wissing era favorevole a questa idea, ma il piano richiesto dal suo dipartimento non è ancora stato presentato ai Länder, come indicato in una bozza di risoluzione della Renania Settentrionale-Vestfalia per la conferenza dei ministri dei trasporti (VMK) della prossima settimana a Duisburg.

Il crollo del ponte di Dresda fa da monito

"È ora di cambiare rotta dopo il crollo del ponte Carol a Dresda", ha dichiarato il ministro dei trasporti della Renania Settentrionale-Vestfalia, Oliver Krischer, che attualmente presiede la VMK. "Abbiamo bisogno di una nuova strategia per prevenire ulteriori danni alla nostra infrastruttura dei trasporti. Se non faremo presto investimenti significativi, a lungo termine e pianificati, ne pagheranno le conseguenze le future generazioni e la competitività della Germania". Krischer ha sottolineato che è necessario istituire un fondo per l'infrastruttura e farlo prima delle elezioni federali.

both the finance minister Christian Lindner and Wissing have expressed support for the creation of a fund, according to Krischer. However, progress has been slow. Per la bozza di risoluzione della Renania Settentrionale-Vestfalia, il fondo per l'infrastruttura dovrebbe essere istituito come patrimonio speciale del governo federale attraverso una legge corrispondente con l'approvazione del Bundesrat.

Incoraggiare anche gli investimenti privati

Secondo la bozza di risoluzione, l'utilizzo dei fondi dalla tassazione del CO2 nei trasporti e l'esplorazione di metodi per coinvolgere il capitale privato nel finanziamento del fondo sarebbe vantaggioso per le ferrovie in particolare. L'obiettivo finale dovrebbe essere quello di presentare ai decisori un modello di fondo bilanciato e sostenibile da considerare durante il prossimo periodo legislativo, secondo la VMK.

I ministri dei trasporti dei Länder hanno approvato la proposta di fondo per l'infrastruttura di Wissing durante la conferenza di aprile e hanno richiesto un piano per la conferenza autunnale. I ministri dei trasporti dei Länder si riuniranno a Duisburg questa settimana e mercoledì-giovedì e il ministro federale Wissing è atteso

Leggi anche: