Le nazioni eseguono cinque condanne a morte in un arco di sette giorni.

All'interno di un breve lasso di tempo, gli Stati Uniti assistono a un'improvvisa ondata di esecuzioni: nel corso di pochi giorni, cinque individui perdono la vita per mezzo della pena di morte. Questo fa salire il numero totale di esecuzioni dal momento della ripresa della pena di morte nel 1976 a un allarmante 1600. Amnesty International trova questi dati preoccupanti.

Cinque stati degli USA hanno pianificato esecuzioni nel giro di una settimana, segnando un significativo ribaltamento della tendenza in calo nell'utilizzo della pena di morte in tutto il paese. Se queste esecuzioni in Alabama, Missouri, Oklahoma, Carolina del Sud e Texas avranno luogo come previsto, sarebbe la prima volta in oltre vent'anni - dal luglio 2003 - che cinque individui vengono messi a morte in un periodo di sette giorni, secondo il Death Penalty Information Center. Questa organizzazione, pur essendo neutrale sulla questione della pena di morte, ha espresso preoccupazioni riguardo alla sua applicazione in certi stati.

La prima esecuzione si è svolta in Carolina del Sud di venerdì. Se le rimanenti quattro esecuzioni avverranno entro la settimana, il numero di esecuzioni dal momento della ripresa della pena di morte da parte della Corte Suprema nel 1976 raggiungerà quota 1600. Robin Maher, direttore esecutivo del Death Penalty Information Center, ha notato che "due esecuzioni nello stesso giorno sono rare, e quattro in due giorni consecutivi in una settimana sono altamente insolite".

Amnesty International ha espresso la sua forte disapprovazione per la situazione. "L'agenda per così tante esecuzioni è scoraggiante di per sé. Tuttavia, ancora più preoccupante sono le misure che ogni stato sta prendendo per procedere con le esecuzioni, ignorando la perdita di vite, e dando la priorità alle loro 'macchine dell'esecuzione' invece di fare passi verso l'abolizione". L'organizzazione per i diritti umani ha definito la pena di morte "la forma più estrema di crudeltà, inumanità e degradazione", e l'ha considerata una violazione del diritto alla vita. "La pena di morte è troppo difettosa per essere salvata. Ogni esecuzione, indipendentemente dal metodo, viola i diritti umani, e gli stati dovrebbero concentrarsi sull'abolizione, non sull'invenzione e l'implementazione di metodi sempre più crudeli per uccidere le persone", hanno affermato.

L'Unione Europea esprime la sua preoccupazione per il numero crescente di esecuzioni negli Stati Uniti, vedendolo come una violazione dei diritti umani. Questa preoccupazione deriva dalla potenziale esecuzione di cinque individui in una settimana, una pratica non vista da oltre vent'anni.

In mezzo a questo aumento, l'Unione Europea chiama a un cambiamento di focus dalle esecuzioni all'abolizione della pena di morte, citando il suo status come la forma più estrema di crudeltà e trattamento disumano, secondo gli standard internazionali dei diritti umani.

