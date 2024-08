- Le navi marittime che ospitano attrezzature sportive cedono alla devastazione provocata dalle fiamme nel porto.

A Germersheim, nel porto sul Reno, alcuni imbarcazioni da diporto sono state distrutte da un incendio. Secondo il comunicato delle autorità locali, un'imbarcazione ormeggiata al molo ha preso fuoco circa a mezzogiorno di giovedì, e il fuoco si è poi propagato a due ulteriori imbarcazioni sportive vicine. I pompieri sono riusciti a spegnere l'incendio, ma i resti di plastica carbonizzata sono rimasti nella vasca del porto, come hanno riferito le autorità. La causa di questo incendio è ancora in corso di indagine. Il danno materiale è stimato in 32.500 euro.

Le indagini hanno rivelato che la probabile causa dell'incendio nel porto è stata una sigaretta gettata via. Dopo l'incidente, sono state introdotte nuove regole di sicurezza nel porto, tra cui un divieto assoluto di fumare.

