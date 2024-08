Le navi da crociera cambiano itinerario per evitare Ernesto.

A partire dalle 20:00 ET di martedì, sia la Carnival che la Celebrity cruise lines hanno riferito di dover deviare le loro navi per evitare la tempesta.

La Carnival ha annunciato le seguenti modifiche sul suo sito web:

La Carnival Pride sta navigando da Baltimora alle Bermuda. La visita di due giorni della Pride alle Bermuda, prevista per martedì e partenza giovedì, è stata anticipata di un giorno rispetto alla programmazione originale.

La Carnival Magic sta navigando verso le Isole dei Caraibi Orientali da Miami e ha cancellato la visita a San Juan, Porto Rico, prevista per mercoledì. Al suo posto, è stata aggiunta una visita a Nassau, Bahamas, per venerdì.

La Carnival ha inoltre dichiarato che gli itinerari della Carnival Freedom e della Mardi Gras sono "sotto stretta osservazione per eventuali cambiamenti, ma al momento non ci sono state modifiche".

La Celebrity ha comunicato i seguenti cambiamenti via email a CNN Travel:

L'Icon of the Seas ha cambiato il suo itinerario in un viaggio di sette notti nei Caraibi Occidentali, visitando Cozumel, Messico; Roatán, Honduras; e Costa Maya, Messico, invece della crociera nei Caraibi Orientali prevista.

La Rhapsody of the Seas ha invertito l'ordine dei suoi porti di chiamata rimanenti. Ora visiterà Bridgetown, Barbados, martedì; Castries, Santa Lucia, mercoledì; St. John's, Antigua, giovedì; Phillipsburg, Saint Martin, venerdì; e St. Croix, Isole Vergini Americane, sabato.

La Symphony of the Seas visiterà ora Nassau, Bahamas, invece di Puerto Plata, Repubblica Dominicana.

Holland America e Princess hanno riferito a CNN Travel via email di non avere navi in operazione nei Caraibi al momento. Virgin Voyages ha dichiarato in un'email che la Valiant Lady è la sola nave della compagnia nei Caraibi e il suo itinerario non sarà influenzato dalla tempesta.

CNN Travel ha contattato altri grandi operatori di crociere per sapere lo stato delle loro navi, tra cui Royal Caribbean, Disney e Norwegian.

Ernesto non è previsto che tocchi terra sulla costa degli Stati Uniti. Parti di Porto Rico si preparano a ricevere fino a 25 centimetri di pioggia. Inoltre, il governo di Bermuda ha esortato i suoi cittadini a X "accelerare i preparativi per la tempesta immediatamente", aspettandosi che Ernesto si avvicini all'arcipelago come uragano di categoria 2 entro sabato mattina. Bermuda si trova circa 1.050 chilometri a est di Cape Hatteras, North Carolina.

