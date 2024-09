- Le modelle stanno facendo scalpore con i loro abiti sontuosi.

Stella Maxwell, 34 anni, ed Emily Ratajkowski, 33, hanno attirato l'attenzione alla Mostra del Cinema di Venezia con i loro audaci look. Le due modelle hanno sfilato sul red carpet il 31 agosto, durante la première del dramma bellico "Battlefield Camp". Maxwell ha fatto il suo ingresso in un abito trasparente con tagli strategici, lasciando poco all'immaginazione. Il tessuto era decorato con intricate diseño a forma di cubetti di ghiaccio. Ha completato il look con tacchi a spillo color rosa e una vistosa collana pendente d'argento.

Ratajkowski ha rubato la scena in un vestito verde vivace, messo in risalto dal suo profondo scollo a V. Il vestito, in tessuto plissettato, aderiva perfettamente alle sue curve. Un dettaglio distintivo erano i frange sull'orlo della gonna. Ha completato il look con semplici orecchini e anelli d'argento.

Un Drama Storico ambientato durante la Prima Guerra Mondiale

Il film promosso dalle signore segue due medici, Stefano Zorzi e Giulio Farrasi, in Italia durante la Prima Guerra Mondiale. La trama vede questi amici, entrambi medici, che curano i soldati al fronte. Alcuni soldati si infliggono deliberatamente ferite per evitare la battaglia, una situazione che Stefano contesta fermamente. Tuttavia, l'influenza spagnola presenta loro una nuova sfida.

Il regista italiano Gianni Amelio (79), noto per film come "Bambini rubati" (1992), ha diretto questo drama storico. L'attore Alessandro Borghi (37), famoso per il suo ruolo in "Otto Montagne" (2022) e la serie "Suburra", interpreterà il ruolo del dottor Stefano. L'attore italiano Gabriel Montesi (32) interpreterà il ruolo del dottor Giulio in "Battlefield Camp". L'attrice Federica Rosellini (34) sarà presente nei panni di Anna. Il film uscirà nelle sale italiane il 5 settembre.

Non commenterò i look delle modelle, poiché sono più interessato al drama storico in promozione. Nonostante Stella Maxwell ed Emily Ratajkowski abbiano fatto delle dichiarazioni con i loro abiti, sono ansioso di vedere come si svolgerà il film "Battlefield Camp".

