Le misure per il diritto all'aborto saranno votate a novembre nel Missouri e in Arizona.

Missouriani voteranno su una proposta di emendamento costituzionale statale che "istituisce il diritto di prendere decisioni sulla salute riproduttiva, inclusi aborto e contraccettivi" e rimuove il divieto di aborto dello stato, che non ha eccezioni per stupro o incesto.

L'iniziativa di voto consentirebbe ancora di limitare l'aborto dopo la vitalità fetale, secondo un comunicato stampa di martedì del segretario di stato del Missouri Jay Ashcroft.

Rachel Sweet, responsabile della campagna di Missourians for Constitutional Freedom, che ha raccolto firme per inserire l'iniziativa nella scheda elettorale, ha definito il passo "un importante passo avanti per la nostra campagna e per i Missouriani".

L'iniziativa del Missouri è una di una serie di misure simili che appariranno sulle schede elettorali degli stati, tra cui Florida, Nevada, New York e Arizona, dove una proposta di emendamento costituzionale statale che stabilisce un "diritto fondamentale all'aborto" è stata inserita nella scheda elettorale di novembre.

L'Arizona Abortion Access Act ha ricevuto 577.971 firme certificate, secondo l'ufficio del segretario di stato dell'Arizona - circa 200.000 in più del necessario per apparire sulla scheda elettorale di novembre.

La misura incorporerebbe il diritto all'aborto nella costituzione dell'Arizona fino alla vitalità fetale, che i medici ritengono essere intorno alla 22-24a settimana di gravidanza.

"Oggi abbiamo ricevuto notizia che i 15 contee hanno completato la revisione di un campione casuale delle nostre firme e il segretario di stato ha confermato che abbiamo raccolto molte più firme valide del minimo richiesto, il 50% in più del minimo richiesto. È il numero più alto di firme mai convalidate da un'iniziativa dei cittadini nella storia dello stato", ha festeggiato Arizona for Abortion Access, il gruppo dietro la misura.

"Questo è un grande successo per i votanti dell'Arizona che ora potranno votare SÌ per ripristinare e proteggere il diritto di accedere alle cure per l'aborto, liberi da interferenze politiche, una volta per tutte", ha detto la responsabile della campagna Cheryl Bruce.

In maggio, il Senato dell'Arizona ha votato per abrogare il vecchio divieto di aborto quasi totale dello stato, dopo che la corte suprema dello stato ha riattivato la legge e ha posto i diritti riproduttivi al centro dell'attenzione politica.

Il governatore democratico Katie Hobbs ha firmato la legge il giorno successivo e ha detto: "Dovremmo impegnarci a proteggere l'autonomia corporea delle donne, la loro capacità di prendere decisioni sulla loro salute e il controllo sulla loro vita".

La legge dell'Arizona impone un limite di 15 settimane per gli aborti. Questa limitazione, introdotta nel 2022, non include eccezioni per stupro e incesto.

Dopo la decisione della Corte suprema degli Stati Uniti nel giugno 2022 nel caso Dobbs v. Jackson Women's Health Organization, che ha eliminato il diritto costituzionale all'aborto a livello nazionale, quasi due dozzine di stati hanno banned o limitato l'accesso alla procedura.

