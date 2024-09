Le misure legislative anti-trans hanno portato a un aumento dei tentativi di suicidio tra gli adolescenti transgender, come riportato in un recente studio.

Nuova ricerca, pubblicata giovedì sulla rivista Nature Human Behaviour, rivela che l'attuazione di leggi anti-transgender a livello statale è legata a un aumento dei tentativi di suicidio tra i giovani transgender e non binari, con un aumento fino al 72% tra gli adolescenti residenti negli stati in cui tali leggi sono state attuate.

Le statistiche suggeriscono che la maggior parte degli americani tende a opporsi alla discriminazione contro la comunità LGBTQ+, compresi quelli che si identificano come transgender, che fanno parte dell'ampio termine ombrello che comprende individui il cui genere non corrisponde al sesso assegnato alla nascita.

Tuttavia, gli esperti sostengono che le leggi anti-transgender hanno guadagnato slancio negli Stati Uniti dal 2015, quando la Corte Suprema ha dichiarato nulle le proibizioni dei matrimoni tra persone dello stesso sesso.

Nel 2024, i politici degli stati americani hanno presentato 658 progetti di legge anti-transgender, tre volte il precedente record, secondo il Trans Legislation Tracker, un'organizzazione di ricerca indipendente.

Questa ricerca ha analizzato i dati dal 2018 al 2022, durante i quali sono state attuate 48 leggi anti-transgender in 19 stati. Tra queste, vi erano politiche che limitavano l'accesso alla cura transgender-specifica, ai bagni e alla partecipazione sportiva, nonché misure che proibivano la modifica dei documenti di identificazione per allinearsi al vero genere. Lo studio ha intervistato oltre 61.240 individui LGBTQ+ tra i 13 e i 24 anni, con la maggior parte delle risposte provenienti da giovani transgender e non binari.

La ricerca non ha rilevato alcuna correlazione tra i tentativi di suicidio e l'introduzione di leggi anti-transgender nelle legislatura statali. Tuttavia, dopo l'attuazione di tali leggi, gli autori dello studio hanno osservato un aumento statisticamente significativo dei tentativi di suicidio tra i giovani transgender e non binari residenti negli stati interessati.

Considerando l'età target di molte di queste leggi, i ricercatori hanno evidenziato che l'impatto era più pronunciato tra i 13 e i 17 anni.

"Abbiamo a lungo riconosciuto che esistono legami tra le politiche anti-transgender e gli esiti sanitari negativi per i giovani LGBTQ+, ma questo è il primo studio che dimostra la relazione di causalità", ha dichiarato la dottoressa Ronita Nath, coautrice e vicepresidente della ricerca presso The Trevor Project, un'organizzazione americana di primo piano che offre servizi di intervento in crisi e prevenzione del suicidio per i giovani LGBTQ+.

I ricercatori suggeriscono che le leggi anti-transgender possono fomentare un più ampio rigetto societario delle loro identità, implicando che le loro identità e i loro corpi non sono validi né meritevoli di protezione.

Mentre i ricercatori non affermano che le leggi anti-transgender in sé inducono tentativi di suicidio, suggeriscono che contribuiscono allo stress e all'ansia, fattori di rischio ben noti per il suicidio. Il suicidio è una delle principali cause di morte tra gli adolescenti negli Stati Uniti.

"Le leggi che limitano l'accesso ai bagni in linea con il genere, che mettono fine alla partecipazione sportiva in linea con il genere, possono portare alla percezione di rigetto, isolamento sociale, bullismo", ha spiegato la dottoressa Nath.

Le leggi che limitano l'accesso alle cure transgender-affermative sono state mostrate ad aumentare il rischio di suicidio, mentre la ricerca indica che l'accesso a tali cure porta a miglioramenti degli esiti di salute mentale, compreso il rischio ridotto di suicidio.

Le restrizioni sull'aggiornamento dei documenti di identificazione per riflettere il vero genere possono portare a un accesso ridotto alle risorse essenziali e a maggiori opportunità di discriminazione e molestie in luoghi pubblici come gli aeroporti e le postazioni di voto.

"Le leggi anti-transgender possono effettivamente funzionare come una fonte di stress minoritario aumentato, con conseguente aumento del rischio di suicidio o di altri problemi di salute mentale", ha commentato la dottoressa Nath.

"Stiamo parlando di giovani reali", ha aggiunto. "I transgender e i non binari sono membri della famiglia, amici, vicini, e meritano molto di più di questo".

La ricerca ha ripetutamente dimostrato che i transgender e i non binari hanno tassi più alti di tentativi di suicidio. Secondo la ricerca, le politiche affermative per la comunità LGBTQ+ riducono significativamente i tassi di tentativi di suicidio.

La ricerca precedente ha anche rivelato un legame tra le politiche a livello statale e le conseguenze negative per la salute mentale. Lo scorso agosto, uno studio più piccolo di quasi 800 adulti transgender nello stato di Washington ha rivelato che coloro che erano preoccupati per le possibili erosioni dei diritti avevano un rischio significativamente più alto di depressione e ansia.

Questa nuova ricerca rappresenta un importante traguardo nel documentare l'impatto dannoso delle leggi anti-transgender restrittive.

"Questo studio rappresenta un chiaro progresso nel documentare i danni di tali politiche restrittive", ha detto il dottor Alex Keuroghlian, un psichiatra clinico della Harvard Medical School e professore associato, nonché direttore della Divisione di Formazione e Istruzione presso l'Istituto Fenway, che sostiene i sessi e le minoranze di genere.

I professionisti della salute mentale hanno a lungo previsto che le leggi anti-transgender avrebbero inflitto gravi conseguenze negative, in particolare per i giovani, ha detto il dottor Keuroghlian, che non ha partecipato all'analisi recente.

"Queste leggi mirano a cancellare essentially i transgender e i non binari dalla società. Se lo stato in cui risiedi attua leggi che limitano i tuoi diritti e le tue libertà fondamentali, compreso l'accesso alle cure mediche necessarie e basate su evidenze, questo mina significativamente il senso di speranza per il futuro di un giovane. Non è sorprendente che tali leggi portino a un'associazione con i rischi di tentativi di suicidio".

