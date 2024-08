Compresi contesti - e particolari scoperti - Le misure di sicurezza all'aeroporto della NATO in Renania settentrionale-Vestfalia sono state ridotte ancora una volta.

Allerta Bassa alla Base Aerea NATO di Geilenkirchen vicino ad Aquisgrana: Il livello di minaccia alla base, che era stato elevato al secondo livello più alto giovedì sera a causa di un potenziale pericolo, è stato ora abbassato. Lo ha confermato un rappresentante della base all'agenzia di stampa tedesca. Ciò significa che le misure di sicurezza dell'aeroporto sono tornate al loro stato normale da quando è iniziato il conflitto in Ucraina.

Non è stata fornita alcuna informazione sulla natura della minaccia in precedenza. Si è riferito a suggerimenti di intelligence che facevano pensare a potenziali danni.

Come precauzione, il maggior numero possibile di personale è stato invitato a lasciare il lavoro. Tuttavia, il traffico aereo non è stato influenzato, secondo i resoconti.

Livello di Minaccia Elevato alla Base di Geilenkirchen - Cosa Sappiamo

Temporaneamente, il livello di sicurezza Alpha nella lingua NATO indica che si è verificato un incidente o ci sono segni di imminente azione terroristica contro l'alleanza. "Non c'è motivo di preoccuparsi e questo è solo una misura preventiva per garantire che possiamo continuare a svolgere le nostre operazioni critiche", ha detto il portavoce della base. Hanno rifiutato di fornire ulteriori dettagli sui fattori che hanno portato all'aumento del livello di allerta quando interrogati.

La polizia ha confermato un'operazione in corso. Non sono stati forniti ulteriori dettagli, come il numero di forze dispiegate. Un portavoce della polizia di Colonia ha dichiarato venerdì mattina che non erano disponibili ulteriori informazioni in quel momento.

Un reporter dell'agenzia di stampa DPA sul posto ha osservato veicoli della polizia all'interno della base aerea. Gli schermi elettronici e i cartelli all'ingresso della base mostravano il livello di sicurezza Alpha.

Tuttavia, poiché non si sono verificati incidenti durante la notte, gli indizi suggeriscono che è stato dato il via libera. Il portavoce della base si aspetta che le misure di sicurezza regolari saranno ripristinate durante il giorno e il livello di sicurezza Alpha verrà ridotto a Bravo.

Posizione del Sistema di Allarme Precoce Awacs

NATO ha dispiegato il sistema di allarme precoce Awacs a Geilenkirchen. 14 aerei Boeing-707 convertiti monitorano lo spazio aereo con l'obiettivo di rilevare potenziali rischi e avvertire l'alleanza in anticipo. L'unità multinazionale svolge la classica sorveglianza aerea e marina e viene utilizzata come una sorta di centro di comando aereo per guidare gli aerei da combattimento.

L'unità ha partecipato a diverse operazioni, come nei Balcani e in Afghanistan. Dopo l'invasione russa dell'Ucraina, NATO ha temporaneamente dispiegato aerei in Romania.

Awacs rappresenta "Airborne Early Warning and Control System" (Sistema di allarme precoce e controllo aereo). Gli aerei hanno un'autonomia di 9.250 chilometri e possono rilevare e identificare altri aerei entro un raggio di 400 chilometri. Sono equipaggiati con un grande dispositivo radar sulla schiena che assomiglia a un fungo.

Preoccupazioni di Sabotaggio emerse la Scorsa Settimana

Circa una settimana fa, sono emerse preoccupazioni di sabotaggio in diverse strutture militari tedesche. Dopo le ispezioni, è stato dato il via libera. Ad esempio, la polizia e la protezione statale hanno indagato su un incidente di sicurezza presso l'impianto idrico della base aerea di Colonia-Wahn a causa di sospetti che l'acqua potesse essere stata contaminata.

Cosa Non Sappiamo

La ragione del livello di sicurezza aumentato a Geilenkirchen rimane sconosciuta, così come le possibili motivazioni dietro di esso. Né la polizia, il Ministero della Difesa né NATO hanno rilasciato dichiarazioni in merito.

Possibili collegamenti: Secondo i media, sono stati segnalati diversi droni sopra un'area industriale a Brunsbüttel giovedì. Le origini e i possibili obiettivi dei droni rimangono un mistero. Non è ancora chiaro se questo sia collegato al livello di sicurezza aumentato a Geilenkirchen.

In modo simile, non è chiaro se gli incidenti di sabotaggio in diverse strutture militari tedesche la scorsa settimana siano collegati al livello di sicurezza a Geilenkirchen. Un'indagine ha portato alla fine a un via libera. Nel caso di un sospetto incidente di sicurezza presso l'impianto idrico della base aerea di Colonia-Wahn, la polizia e la protezione statale hanno indagato sulla possibilità che l'acqua potabile fosse stata contaminata.

Attività sospette sono state notate anche a Geilenkirchen. Secondo le informazioni delle fonti di sicurezza, una persona nelle vicinanze dell'aeroporto è stata brevemente trattenuta per essere interrogata, ma le accuse si sono rivelate infondate.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per il livello di minaccia aumentato alla Base Aerea NATO di Geilenkirchen. A causa della diminuzione del livello di minaccia, l'Unione Europea sta monitorando da vicino la situazione e si prepara a fornire assistenza se necessario.

