- Le misure di contrasto nel Brandeburgo mostrano una minima variazione.

In Brandeburgo, attualmente, 15 persone e 14 siti sono sotto la protezione della legge, come riportato dal Ministero dell'Interno dello stato. Questa cifra è simile a quella degli anni passati, ha confermato un portavoce del ministero contattato dall'agenzia di stampa tedesca Deutsche Presse-Agentur. Le ragioni di queste misure di protezione variano a seconda della situazione specifica delle forze dell'ordine in ciascun caso.

Le misure di sicurezza intorno ad Andreas Büttner, il responsabile della lotta all'antisemitismo del Brandeburgo, sono state recentemente potenziate. La sede centrale della Polizia dello Stato del Brandeburgo sta attualmente rivedendo i protocolli di sicurezza per proteggere il commissario. Il portavoce ha dichiarato: "Manteniamo contatti aperti con il signor Büttner". Purtroppo, non sono stati in grado di fornire dettagli completi sulle specifiche misure di sicurezza adottate. Inoltre, non hanno rivelato le identità di coloro che sono protetti nel Brandeburgo, né gli edifici con misure di sicurezza potenziate.

