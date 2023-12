Le migliori nuove serie televisive del 2023, da 'The Last of Us' a 'Beef'

Nel mezzo, c'è stata molta buona TV e ancora più mediocre, complicata dagli scioperi degli sceneggiatori e degli attori che hanno costretto le reti e i servizi di streaming a destreggiarsi tra i programmi per garantire che il rubinetto della programmazione non si esaurisse.

Tra i nuovi show, che comprendono sia serie continue che limitate, c'è stato un eclettico elenco di highlights, così come alcuni programmi che valeva la pena guardare - "Swarm" di Amazon, " The Night Agent" di Netflix e l'ultima arrivata "Gyeongseong Creature", per citarne alcuni - che non sono riusciti a passare il turno.

L'anno si è rivelato anche ricco di anticipi, con molte delle migliori novità in arrivo nella prima metà del 2023. Ecco l'elenco in ordine alfabetico, oltre a una menzione d'onore per un anno insolitamente ricco di documentari sul basket:

Una piccola luce" (National Geographic/Disney+): una serie limitata straziante su Miep Gies (interpretata magnificamente da Bel Powley), una giovane donna ordinaria che trovò straordinarie riserve di coraggio per proteggere Anna Frank e la sua famiglia dai nazisti. Con un cast forte, tra cui Liev Schreiber nel ruolo di Otto Frank, la serie è riuscita a prendere una storia che si pensava di conoscere e a farla sembrare fresca e urgente.

Ahsoka"(Disney+): Sebbene la serie sia partita lentamente e abbia sofferto di una scrittura un po' goffa all'inizio, la versione live-action del personaggio animato interpretato da Rosario Dawson non solo si è legata alla storia di "Star Wars", ma sembra indicare la strada verso i quadranti della galassia che il franchise può e deve esplorare nei prossimi anni. Per coloro che vorrebbero vedere "Guerre stellari" tornare sul grande schermo, "Ahsoka" ha rappresentato un ponte importante, una nuova speranza, se così si può dire.

Beef"(Netflix): Quello che inizia come un incidente stradale si trasforma in uno degli show più contorti dell'anno, con le straordinarie interpretazioni di Steven Yeun e Ali Wong nei panni di due persone i cui eccessi e la cui rabbia trascinano loro stessi e coloro che li circondano sempre più nell'abisso.

Daisy Jones and the Six" (Prime Video di Amazon): Con un evidente debito nei confronti dei Fleetwood Mac, questa serie di Amazon su una band degli anni '70 che fiorì e poi si sciolse ha catturato lo stato d'animo e la musica del periodo, con Riley Keough e Sam Claflin nei panni dei cantanti solisti che sono contemporaneamente in disaccordo e attratti l'uno dall'altro.

Gen V"(Prime Video di Amazon): Questa serie sui supereroi in età universitaria che aspirano a entrare nei Sette ha superato lo scetticismo nei confronti di un altro spinoff dell'universo di "The Boys", attingendo abilmente alla serie principale e creando allo stesso tempo un proprio mistero e abbastanza momenti disgustosi da essere all'altezza (o meno) del suo predecessore.

Hijack"(Apple TV+): Un thriller spoglio e teso, simile a "24", con Idris Elba nei panni dell'uomo giusto nel posto sbagliato, o viceversa, di un negoziatore su un volo dirottato tra Dubai e Londra.

The Last of Us"(HBO): La nuova serie dell'anno in termini di attrattiva commerciale e di buzz, questa serie della HBO ha superato la consueta maledizione degli adattamenti di videogiochi - e la sfida di realizzare l'ennesimo thriller apocalittico - con Pedro Pascal, Bella Ramsey e guest star assortite che hanno brillato in questa storia della potenziale salvatrice di un mondo distrutto e del suo burbero protettore.

Shrinking"(Apple TV+): Un solido cast ha dato lustro a questa serie Apple su uno psicologo in lutto (Jason Segel) e su coloro che lo circondano, con Harrison Ford che ha potuto sfoggiare le sue doti comiche in uno show che è stato, soprattutto, genuinamente divertente.

Menzione d'onore:documentari sul basket: Per qualche motivo, 2023 ha prodotto una serie di documentari di spicco dedicati alle leggende dell'NBA, che funzionavano singolarmente ma che, visti di concerto, si completavano a vicenda.

"Stephen Curry Underrated" (Apple) è dedicato a un giocatore attuale, che ha cambiato radicalmente il gioco con il suo tiro dalla distanza, mentre gli altri tre sono stati dedicati ai grandi uomini che un tempo dominavano il basket: "Bill Russell: Legend" (Netflix), "Goliath" (Showtime), una docuserie in tre parti dedicata a Wilt Chamberlain, che ha combattuto contro Russell e ha avuto un rapporto complicato con lui; e "The Luckiest Guy in the World", un 'immersione in quattro parti di ESPN nella vita di Bill Walton, che ha avuto la carriera accorciata dagli infortuni, ha superato la balbuzie ed è diventato l'analista di basket che, lo si ami o lo si odi, sembra parlare di tutto tranne che della partita che sta seguendo.

Chamberlain ha detto: "Nessuno fa il tifo per Golia" (da qui il titolo), ma per gli appassionati di sport è facile tifare per più produzioni come queste.

Fonte: edition.cnn.com