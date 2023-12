Le meravigliose chiese abbandonate d'Europa

Nella speranza di catturare il loro sbiadito splendore prima che sia troppo tardi, il fotografo francese Francis Meslet ha trascorso quasi un decennio a documentare chiese, cappelle e priorati abbandonati in vari stati di degrado. Le sue splendide immagini mostrano organi a canne fatiscenti, chiostri invasi dalla vegetazione, banchi vuoti da tempo e la luce del sole che penetra in navate piene di polvere e macerie.

"Sono interessato all'influenza del tempo sull'architettura, al modo in cui un edificio cerca di sopravvivere all'abbandono, alle intemperie e al tempo", ha dichiarato via e-mail.

Con immagini scattate in Francia, Belgio, Germania, Italia e Portogallo, il suo nuovo libro, "Abandoned Churches: Abandoned Churches: Unclaimed Places of Worship" (Chiese abbandonate: luoghi di culto non reclamati), offre un inquietante tributo a un tipo di edificio che egli descrive come "molto speciale nella storia dell'architettura e nella storia degli uomini". Meslet, che un tempo voleva diventare architetto, ha un occhio di riguardo per la simmetria strutturale e la sua collezione spazia dal gotico al neoclassico.

Molte chiese sono state evidentemente trascurate per anni. Ma altre hanno l'aria di essere state abbandonate solo di recente, con le pareti dipinte ancora stranamente vivaci e i sedili disposti come in attesa della prossima congregazione. La natura, tuttavia, può essere rapida nell'agire, ha detto Meslet.

"A volte un edificio abbandonato di recente si deteriora molto rapidamente, soprattutto a causa delle infiltrazioni d'acqua nel tetto", ha detto. "In pochi inverni e in pochi anni, si può rimanere sorpresi dalla bellezza del degrado e dalla vegetazione che inizia a crescere all'interno".

Solo poche delle chiese che ha visitato erano state vandalizzate, ha detto. Alcune ospitavano ancora statue intatte, vetrate e altari decorati. Tuttavia, per evitare ulteriori danni, il libro di Meslet esclude intenzionalmente i dettagli che potrebbero rendere gli edifici più facili da individuare.

Il fotografo raramente incontra altre persone mentre fotografa le chiese e, per il bene del patrimonio culturale e della sicurezza delle persone in questi edifici spesso decrepiti, vuole che le cose rimangano così.

"Negli ultimi anni, la crescente mania per la fotografia di esplorazione urbana ha purtroppo degradato la disciplina", ha detto. "I novizi e i visitatori senza scrupoli contribuiscono al rapido declino di questi luoghi una volta scoperti".

Lasciati al degrado

Che si tratti di una chiesa di villaggio resa obsoleta dall'urbanizzazione o di un'antica cappella che subisce danni strutturali, la causa principale della loro chiusura è invariabilmente la mancanza di fondi, ha detto Meslet.

"Questo fenomeno è ancora più paradossale se vediamo cosa è successo in Francia dopo l'incendio di Notre Dame e l'incredibile quantità di denaro che è stata raccolta in pochi giorni per restaurarla", ha aggiunto.

Molta meno attenzione viene prestata a quelle che lui chiama "le piccole chiese che stanno lentamente morendo nelle campagne". Solo in Francia, il gruppo no-profit Osservatorio del patrimonio religioso elenca centinaia di chiese che considera minacciate o che sono state chiuse negli ultimi anni.

Il deterioramento di questi edifici sembra riflettere il declino della religione - o della frequentazione delle chiese, nello specifico - nell'Europa occidentale. Sebbene la maggior parte delle persone si identifichi ancora come cristiana, secondo il Pew Research Center solo una persona su cinque frequenta regolarmente le funzioni religiose.

Il simbolismo delle foto non sfugge a Meslet, che è lui stesso un cristiano non praticante.

"Nel corso del tempo e delle mie esplorazioni, ho visto il crescente numero di edifici religiosi in declino in tutta Europa. Questo pone una domanda essenziale: Cosa è successo alla fede, alla religione e alle nostre società? Questo è il motivo per cui ho deciso di iniziare a lavorare a questo progetto.

All'inizio ho intitolato questo lavoro "Il Était Une Foi". In francese 'fois' (tempo) e 'fois' (fede) si pronunciano allo stesso modo, quindi in inglese si potrebbe dire 'Once upon a Faith'".

"Chiese abbandonate: Abandoned Churches:Unclaimed Places of Worship", pubblicato da Jonglez Publishing, è ora disponibile.

