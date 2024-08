- Le mele sessuate in genere produrranno meno frutta nel 2024

A causa delle notti fredde di aprile, le mele sassoni sono in scarsità quest'anno, in particolare nei supermercati. "È un po' meglio del previsto, ma comunque disastroso", ha dichiarato Udo Jentzsch dell'Associazione dei Frutticoltori della Sassonia e della Sassonia-Anhalt. Si aspetta un raccolto non superiore al 10-15% per entrambe le regioni produttrici di mele. In un anno normale, ciò equivarrebbe a circa 70.000-80.000 tonnellate, con circa 70.000 tonnellate provenienti dalla Sassonia.

Le mele sassoni potrebbero essere trovate solo nei negozi di frutta locali

I venditori diretti avranno un vantaggio quest'anno, poiché potranno raccogliere le loro mele e venderle nei negozi di frutta locali. "Ne varrà la pena per loro", ha dichiarato Jentzsch. "Qualsiasi cosa passi attraverso la grande distribuzione, ci sarà pochissimo della regione". Prevede anche un leggero aumento dei prezzi delle mele, poiché altre regioni produttrici di mele in Germania e in Europa hanno subito gelate e si aspettano raccolti ridotti. "Almeno ci sarà significativamente meno offerta".

Secondo Jentzsch, la varietà Pinova ha avuto un tardivo sbocciare. "Lì si trovano la maggior parte delle mele". Un secondo raccolto due o tre settimane dopo i primi frutti dai boccioli non congelati non è impossibile. Tuttavia, il raccolto dipende dalla varietà. "Jonagold quasi nulla, Boskop quasi nulla, Braeburn molto poco, Gala un po', Idared e Pinova si sono cavate meglio, anche Champion, dove si possono aspettare frutti relativamente grandi".

Le prime mele delle varietà precoci sono già state raccolte, secondo Jentzsch. Ciò significa che il raccolto è iniziato quasi due settimane prima del solito. date le circostanze, gli agricoltori che producono per il commercio alimentare potrebbero decidere di non farlo, ma alcuni potrebbero anche vendere ai venditori diretti.

Riduzioni anche per fragole e ciliegie - pochissimi susini sugli alberi

La situazione non è migliore per le altre varietà di frutta. Jentzsch ha dichiarato che il raccolto di fragole è "ancora accettabile", ma con circa il 40% della quantità normale, significativamente inferiore, a causa della pioggia in più. Le ciliegie erano disponibili in quantità minime. "In quantità minime". Tuttavia, hanno gestito la situazione meteorologica "meglio del previsto". La quantità prevista di circa 100 tonnellate è comunque significativamente inferiore al livello normale di 500-800 tonnellate. "E ci sono solo pochi susini sugli alberi, che saranno solo il cinque percento del raccolto tipico".

