Le medaglie tedesche alle Olimpiadi sono costose da comprare

I medaglie tedesche alle Olimpiadi di Parigi sono state particolarmente costose. Ciascuna medaglia è costata 3.7 milioni di euro in promozione sportiva, secondo i calcoli dell'Istituto di Economia (IW Colonia) legato agli imprenditori, pubblicati martedì. Ciò significa che il governo federale ha pagato quasi il doppio in sussidi alle associazioni sportive rispetto a otto anni fa a Rio de Janeiro.

Negli ultimi dieci anni, il governo federale ha speso di più: la spesa per la promozione degli sport di élite, ajustata per l'inflazione, è passata da 44 milioni di euro a quasi 60 milioni di euro. Nel 2016 a Rio de Janeiro, il governo federale ha pagato circa 2,2 milioni di euro in fondi di promozione alle associazioni sportive per ogni medaglia vinta, e alle Olimpiadi di Tokyo successive sono stati 3,2 milioni di euro. A Parigi, la Germania ha vinto 12 medaglie d'oro, 13 d'argento e 8 di bronzo, piazzandosi al 10° posto nella classifica delle medaglie. "È la peggiore prestazione della squadra tedesca dalla riunificazione", ha detto l'IW.

"La promozione sportiva tedesca è inefficace e non riesce a rafforzare in modo sostenibile gli sport di élite", ha detto l'economista dell'IW Melinda Fremerey. Come la più grande economia e il paese più popoloso d'Europa, la Germania si sta sottovalutando. "La promozione sportiva soffre dello stesso male che affligge l'economia: la burocrazia spesso compromette l'efficacia delle misure del governo", ha detto il coautore Simon Gerards Iglesias.

Il governo federale decide come distribuire i fondi di promozione attraverso un sistema complesso e burocratico. A causa della mancanza di centralizzazione, sono coinvolti troppi attori e le risorse non vengono indirizzate verso discipline promettenti. L'Associazione Tedesca di Atletica Leggera ha ricevuto più di 30 milioni di euro tra il 2021 e il 2023, il massimo di qualsiasi associazione, ma ha vinto solo quattro medaglie a Parigi. "Anche la promozione giovanile sta fallendo: le scuole sportive tedesche hanno meno candidati", ha detto l'IW.

