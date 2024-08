- Le materie prime per l'economia bavarese sono molto costose

I prezzi delle materie prime hanno registrato un nuovo aumento nel secondo trimestre. L'indice dei prezzi delle materie prime dell'Associazione Economica Bavarese (vbw) è aumentato del nove percento rispetto all'anno precedente e del dieci percento rispetto al trimestre precedente.

"Il livello crescente dei prezzi delle materie prime e quindi anche i costi di approvvigionamento per le imprese si stanno sempre più consolidando," dice il CEO della vbw Bertram Brossardt. La disponibilità di metalli preziosi o industriali a prezzi accessibili sta peggiorando. "Dobbiamo sempre di più concentrarci sul riciclaggio delle risorse, sull'efficienza e sulla sostituzione."

L'indice dei prezzi delle materie prime della vbw include i prezzi del mercato mondiale di 42 materie prime in dollari USA, ponderati per la loro importanza in Baviera. L'aumento più significativo del secondo trimestre è stato per l'Indio, che viene principalmente raffinato in Cina e utilizzato come conduttore negli schermi piatti e negli schermi tattili, con un aumento del 36 percento. A seguire, il Manganese, il Tungsteno, l'Argento e lo Stagno con un aumento del 23 percento. L'economia è anche preoccupata per l'aumento del 15 percento del Rame: "I cavi elettrici, i componenti dell'energia solare per la transizione energetica - per tutto questo, uno dei materiali più antichi dell'umanità con alta conduttività è oggi essenziale," spiega Brossardt.

Di fronte all'aumento dei prezzi delle materie prime, le imprese con sede in Baviera, come quelle del settore elettronico, potrebbero trovare difficile reperire materiali come il Rame e l'Indio a prezzi accessibili, dati i loro significativi aumenti del 15% e del 36% rispettivamente. La forte domanda di questi materiali in vari settori, tra cui l'energia rinnovabile, contribuisce ulteriormente alla loro scarsità e ai costi crescenti in Baviera, una regione nota per la sua economia influente rappresentata dalla vbw.

