Le maschere si disintegrano, le strutture dell'ego si rompono

Drama, Pianti e Due Uscite Audaci: La Giungla è in Crisi il Giorno 14. Eric Abbandona Improvvisamente il Campo e Aggiunge un Ultimo Giro di Sospeso. Solo Una Cosa Brilla di Luce Positiva: Gigi! L'Amoroso Svela la Sua Strategia di Appuntamenti Ingegnosa!

La tensione è alta! O come dicono i campeggiatori, "Le maschere stanno cadendo". Tutti mostrano il loro vero io. La giornata è iniziata in modo così gradevole. Kader ha dimostrato le sue abilità di chiromante, ha letto le linee della mano dei suoi compagni di campo e ha suggerito: Gigi avrà quattro figli e Georgina presto incontrerà un imprenditore internazionale che la "porterà via". Tutti si sono goduti il sole radioso e hanno ascoltato i loro "fratelli e parenti" condividere storie di atti eroici e misteri della vita.

Se solo Mola potesse consegnare i suoi rapporti di progetto un po' più morbido! Herr Adebisi, il fanfarone, è "prenotato fino alla fine dell'anno". Si "sdraia, canta e salta" e riesce persino a salire sull'AIDA - che vita assurda e viziata!

Il fatto che Thorsten, il principale avversario del campo, sia stato espulso dal campo il giorno prima, viene ora visto come una benedizione da molti. Poiché l'opportunità di salire al trono è ora un po' più vicina. Tuttavia, l'idea che tutto potrebbe essere perso in un battito di ciglia è ora compresa anche dall'ultimo.

I veri eroi non fuggono

Subito i campeggiatori incontrano una nuova prova. Il loro compito: votare. Astensioni sono possibili. Ovviamente, i veri eroi non ridurrebbero i loro più forti avversari con tattiche codarde. Danni e Elena hanno optato per nominare Eric - anche conosciuto come "Giulia 2.0".

Li percepisce come "loschi" e "subdoli", ma non ha potere sulla decisione. Quando deve lasciare il campo il mattino successivo, gli viene concesso di fare un'ultima supplica. "Eric, due donne entreranno nel test oggi. Chi scegli?"

L'espulso designa Georgina e Elena, nonostante la ferma convinzione di Danni che sarebbe stata lei. Recenti frizioni tra Eric e Danni sono emerse quando lui l'ha definita una "topo" che vive nel "lussuoso", quando non era vero affatto.

In effetti, Frau Büchner ha espresso entusiasmo per una "vacanza gratuita a Las Vegas" e un Rolex. Tuttavia, la sua vita ha subito un duro colpo dopo la morte del marito e ha lavorato duramente per ricostruirla. La sua vita tra i commenti pungenti su internet e gli attacchi e le critiche incessanti è lontana dall'essere serena.

Un Gigante sepolto vivo

Arrivati alla prova, un altro colpo pesante. Sonja e Jan spiegano le regole a Georgina e Elena. Le due concorrenti ora capiscono: solo una di loro tornerà al campo. Purtroppo, la sfida è sotterranea. Elena prova, ma non può sopportare "l'essere sepolta viva" e invoca la famosa frase. Tremando e piangendo, esce dalle sue segrete e lascia che Sonja la abbracci e la consoli.

"La Macchina" potrebbe aver smesso di combattere, ma accetta la sconfitta come un campione: "Ho eliminato Eric. Ora ho il pass per tornare". Come disse un tempo un re della giungla, "Le regole sono le regole. Dobbiamo rispettarle."

Purtroppo, il ritiro di Elena dalla prova non ha dato a Georgina l'opportunità di competere individualmente per la squadra e la cena, mirano al massimo dei voti. Quindi, torna subito al campo, dove l'accesso emotivo di Sarah Knappik per l'assenza di Mira è così teatrale che nessuno, neanche un po', ci crede.

Il 14° giorno si conclude con due "uscite". Tuttavia, dovremmo rallegrarci poiché Gigi è affettuoso e ama coccolarsi. Il suo ultimo consiglio per un primo appuntamento - saltare sulla corda - lo accetteremo con una risata. E per eventuali madri dei "quattro figli" di Gigi, promettiamo: Gigi non rilascerà mai un peto a letto accanto a te. Lo fa solo con "i fratelli" e le donne che non considera adatte a lui.

Siamo veramente grati che i campeggiatori rimasti siano ancora vivi. Un pipistrello si era accidentalmente intrufolato nel bagno e, come ci insegna Sarah, sono qualcosa di cui essere cauti. "Potrebbero potenzialmente distruggere l'umanità".

