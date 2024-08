Indice

Mappa del tempo I: Guarda in diretta dove il sole sta bruciando di più in questo momento

Mappa del tempo II: Temperature massime odierne

Mappa del tempo III: Carico UV

Mappa del tempo IV: Avvisi di temporali odierni

Il lunedì è previsto con temperature elevate tra 22 e 28 gradi nel nord-est e lungo il Mare del Nord, mentre altrove le temperature si prevedono tra 28 e 36 gradi. Sarà particolarmente caldo nel sud-ovest, con un forte carico di calore previsto in molte aree – "anche a causa di una notte tropicale ampiamente prevista per martedì", come dice il DWD.

Le temperature minime notturne potrebbero scendere tra 24 e 20 gradi in alcuni luoghi. Martedì, il caldo si diffonderà ulteriormente, con temperature che potrebbero raggiungere i 37 gradi – meno di 30 gradi sono previsti solo nelle aree costiere e nella Pomerania orientale.

Caldo seguito da tempeste

Secondo il servizio meteorologico, potrebbero esserci temporali isolati e condizioni meteorologiche localmente severe nel sud e nel sud-ovest nel pomeriggio e nella sera di lunedì. Martedì, a partire dalla metà del giorno, potrebbero esserci temporali forti con un rischio maggiore di condizioni meteorologiche severe in molte aree, soprattutto dalle montagne. Oltre alla pioggia intensa, potrebbero verificarsi anche raffiche di vento locali, come riferito dal DWD.

Mercoledì, i temporali forti sono previsti già durante la notte nel west e nel nord-ovest. Durante il giorno, si diffonderanno verso est, con un rischio maggiore di condizioni meteorologiche severe a causa della pioggia intensa e delle forti raffiche di vento. Le temperature si prevedono tra 29 e 34 gradi – temperature più fresche sono previste nel west e nel nord-ovest.

Le mappe seguenti mostrano la situazione meteorologica attuale:

Mappa del tempo I: Guarda in diretta dove il sole sta bruciando di più in questo momento

La mappa interattiva qui sotto mostra il tempo in tempo reale. Puoi anche recuperare la previsione per un momento successivo utilizzando la timeline sotto il grafico. È possibile cambiare il livello visualizzato, ad esempio per mostrare i temporali, la pioggia o la neve.

Questo servizio è fornito da Windy.com. I creatori utilizzano il modello "European Centre for Medium-Range Weather Forecasts" per le loro visualizzazioni e previsioni.

Mappa del tempo II: Temperature massime odierne

L'overview qui sotto mostra le temperature massime previste per oggi. È fornito dal portale Wetter.de, che appartiene a RTL Germania come Stern. Fare clic sul grafico ti porterà al provider per ulteriori dettagli.

Mappa del tempo III: Carico UV

La mappa qui sopra mostra il carico UV previsto. È fornito da Wetter.de, come la Mappa del tempo II.

Mappa del tempo IV: Avvisi di temporali odierni

La mappa qui sopra mostra gli avvisi di temporali emessi dal DWD per oggi. Si tratta di una mappa meteorologica binaria, il che significa che le aree con un avviso di temporale sono colorate di rosso e l'assenza di colore indica l'assenza di avviso.

