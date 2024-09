Le manifestazioni si sono accese dopo che la polizia di New York ha sparato a un uomo con un coltello, ferendo due persone innocenti.

Quattro individui sono rimasti feriti durante un evento domenicale che è iniziato quando un individuo è saltato oltre il tornello della metropolitana - evitando la tariffa di $2,90 - davanti a due agenti di sicurezza dei trasporti presenti all'ingresso della metropolitana di Brooklyn.

Le autorità rivelano che i due ufficiali hanno inseguito Derrell Mickles, 37, sulla banchina della metropolitana, dove poi hanno avuto un confronto con l'individuo armato di coltello e gli hanno ripetutamente ordinato di abbandonare l'arma prima che la situazione degenerasse poiché Mickles si è rifiutato di obbedire.

In un video di sorveglianza e bodycam rilasciato dalla NYPD venerdì, un uomo identificato come Mickles viene mostrato mentre entra in un vagone della metropolitana durante il confronto in un tentativo di sfuggire alla polizia. Gli ufficiali hanno sparato invano con i loro Taser prima di inseguirlo di nuovo sulla banchina della metropolitana.

Dopo un breve inseguimento lungo la banchina della metropolitana, Mickles si è trovato accerchiato dai due ufficiali. Il suo improvviso arresto è stato seguito dalle immagini del video che mostrano gli ufficiali sparare più volte nella sua direzione, causando il suo collasso all'interno del vagone della metropolitana.

La polizia afferma che gli ufficiali hanno aperto il fuoco solo dopo che Mickles si è scagliato contro di loro.

"Gli ufficiali hanno tentato di gestire la situazione chiedendo al sospetto di abbandonare il coltello più di 30 volte e hanno utilizzato i Taser tre volte, ma tutto invano", ha dichiarato il vicecommissario operativo della NYPD, Kaz Daughtry, in un post sui social media.

Secondo la polizia, due passanti e un ufficiale sono stati colpiti dai colpi di arma da fuoco durante l'incidente, con un passante che ha riportato una ferita alla testa causata da un proiettile vagante.

Mickles è stato arrestato e accusato di aggressione aggravata nei confronti di un ufficiale di polizia armato di un'arma letale, tra gli altri capi d'imputazione. Si è presentato in tribunale venerdì e ha dichiarato la sua innocenza.

La CNN ha contattato un avvocato che rappresenta Mickles per un commento.

Non legato all'evasione della tariffa, afferma la polizia

"Questo episodio non è stato legato all'evasione della tariffa", ha affermato il capo della polizia della NYPD, John Chell, ai reporter durante una conferenza stampa del mercoledì. "Questo episodio è stato innescato da una persona in uno stato di distur

Leggi anche: