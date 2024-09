Le manifestazioni si sono accentuate a Washington dopo lo scontro letale con le forze dell'ordine che ha coinvolto un mediatore nero.

Una grande folla si è radunata fuori dalla stazione del Dipartimento di Polizia Metropolitana del 7° Distretto nella sud-est di DC, chiedendo giustizia per Justin Robinson, un attivista anti-violenza da armi da fuoco di 26 anni che è stato fatalmente colpito dalla polizia in un McDonald's drive-thru all'alba del 1° settembre. Le riprese di due video delle telecamere del corpo, rilasciate lunedì sera, hanno documentato l'incidente.

"Il modello di forza e formazione del Dipartimento di Polizia Metropolitana priorizza la de-escalation, la proporzionalità e la ragionevolezza", ha dichiarato l'avvocato della famiglia di Robinson, Brandon Burrell, a CNN mercoledì. "Tuttavia, nessuno di questi principi è stato esemplificato dal DMP durante l'incidente che ha tragicamente tolto la vita a Justin Robinson".

I due agenti coinvolti nel raid, Vasco Mateus, un veterano di 4 anni del DMP, e Bryan Gilchrist, che lavora nel dipartimento da 2,5 anni, sono stati messi in congedo amministrativo retribuito mentre l'incidente viene investigato, secondo la polizia.

CNN ha contattato il sindacato di polizia che rappresenta gli agenti del DMP, ma non ha ricevuto una risposta immediata.

"Ogni volta che c'è una perdita di vita, è una cosa triste per la nostra comunità, indipendentemente dal fatto che sia un risultato di uno sparo di un agente, la morte di un agente o la morte di un membro della comunità", ha dichiarato il capo del DMP Pamela A. Smith in una conferenza stampa di lunedì.

Il rilascio delle riprese delle telecamere del corpo lunedì ha coinciso con un video rilasciato dalla polizia di Miami che mostra gli agenti che tirano fuori dalla macchina il giocatore dei Miami Dolphins NFL Tyreek Hill e lo trattengono. Questo incidente ha aumentato la scrutinio dell'uso della forza da parte delle forze dell'ordine, in particolare contro le persone di colore, poiché l'agente coinvolto è stato messo in congedo amministrativo.

"Questo è stato un atto di brutalità della polizia", ha detto l'avvocato della famiglia

Le riprese delle telecamere del corpo mostrano un'interazione caotica che dura più di 10 minuti. Almeno sette agenti, alcuni dei quali erano di colore, hanno circondato l'auto di Robinson, che aveva inciampato durante il drive-thru a causa di un incidente. Gli agenti hanno dichiarato di aver trovato Robinson privo di sensi con un'arma all'interno del veicolo.

I dettagli dell'incidente e il tempo trascorso da Robinson privo di sensi prima che arrivasse la polizia rimangono incerti.

L'agente Gilchrist è arrivato intorno alle 5:35 e ha chiamato i rinforzi, informando la centrale di un uomo incosciente con un'arma in grembo, come mostrato nelle riprese delle telecamere del corpo.

Mentre arrivavano altri agenti, Gilchrist discute le strategie di approccio tattico, dicendo: "Abbiamo bisogno di copertura mortale e di estrazione".

Quando Robinson ha iniziato a muoversi, gli agenti hanno ordinato di tenere le mani lontano dall'arma. All'inizio il finestrino era chiuso e Robinson sembrava aprirlo mentre Gilchrist continuava a gridare: "Mani su, mani su".

Mentre si avvicinavano con le armi spianate, Robinson ha tentato di afferrare la pistola di uno degli agenti, secondo il DMP. Tuttavia, le riprese non sono del tutto chiare, poiché il volto di Robinson è stato oscurato a causa dei requisiti legali, ha confermato il capo del DMP Smith.

Un agente si sente gridare: "Ti sparo in faccia, cazzo", ma non è chiaro quale. Poi Gilchrist e un altro agente hanno sparato più volte a Robinson, secondo il video.

although DC Fire and Emergency Medical Services were on the scene and provided immediate care, Robinson succumbed to his injuries.

"Sparargli 10 volte non è stato proporzionale e le azioni del DMP hanno peggiorato la situazione, portando alla brutalità della polizia", ha detto Burrell.

All'inizio, la famiglia di Robinson era riluttante a rilasciare le riprese delle telecamere del corpo, poiché erano stati informati che sarebbero state censurate. Sua sorella Tralicia ha dichiarato a CNN affiliate WUSA che volevano guardare il video per primi e poi condividere la loro storia prima che venissero apportate le censure.

Sabato, l'avvocato della famiglia di Robinson ha acconsentito a rilasciare il video, ha detto Smith.

Sua zia Asia West ha dichiarato a WJLA in un'intervista di martedì che aveva visto le riprese delle telecamere del corpo e aveva pianto fino ad addormentarsi.

"Lo hanno trattato come se fosse niente. Questo è un problema. Gli agenti responsabili della sua morte dovrebbero essere ritenuti responsabili per omicidio", ha dichiarato West a WJLA.

"Aveva sempre un sorriso"

Robinson era una figura amata nella sua comunità, ha spiegato Burrell. Lavorava come "interrompitore della violenza" con Cure the Streets, un programma di sicurezza pubblica sviluppato dall'Ufficio del Procuratore Generale del Distretto di Columbia per ridurre la violenza da armi da fuoco.

"Aveva sempre un sorriso", ha detto sua sorella a WUSA. "Se mai lo vedevi e

