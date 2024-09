Le luminarie tedesche di atletica festeggiano le vittorie all'evento ISTAF

Tifosi tedeschi acclamano i loro atleti preferiti all'ISTAF di Berlino, con Leo Neugebauer e Gina Lückenkemper in testa. Questa volta, la campionessa olimpica Yemisi Ogunleye si è classificata seconda.

Neugebauer ha offerto una prestazione stellare per il pubblico tedesco, aggiudicandosi l'argento olimpico e la vittoria all'ISTAF. Nella tradizionale gara tenutasi allo Stadio Olimpico, il detentore del record del decathlon ha conquistato una vittoria insolita a tre. Dopo la gara, ha chiesto al pubblico: "Vi è piaciuto?", ricevendo acclamazioni assordanti.

Lückenkemper ha coronato una fantastica giornata tardiva estate vincendo i 100 metri e stabilendo il suo personale di 10.93 secondi. A 27 anni, era sia entusiasta che un po' delusa: "È un po' troppo tardi, Parigi sarebbe stata meglio."

Con l'incitamento di circa 40.000 spettatori, Neugebauer ha mantenuto la sua posizione dominante sui meno popolari 1.500 metri, acquisendo un significativo vantaggio dopo i 100 metri con il disco. Insieme, le differenze di punti sono state convertite in secondi, piazzando Neugebauer al primo posto. Il 24enne del VfB Stuttgart ha resistito all'inseguitore. "All'inizio ero un po' incerto sui 1.500 metri", ha ammesso Neugebauer. "Ma ce l'ho fatta - urrà, grazie", ha gridato al pubblico. La sua vittoria in un tempo personale di 4:38.10 minuti era assicurata, con Neugebauer che manteneva un vantaggio di 24 secondi sul secondo classificato, il residente di Ulm Manuel Eitel. "Non erano nove discipline, questo ha aiutato", ha condiviso Neugebauer. L'ex campione del mondo e d'Europa di decathlon Niklas Kaul, un abile runner dei 1.500 metri, ha fatto una carica tardiva per finire quarto.

Ogunleye distanziata dal vincitore di oltre un metro

La campionessa olimpica Yemisi Ogunleye si è classificata seconda questa volta. Il suo lancio di 18.65 metri era appena sotto il punteggio vincente, stabilito dalla campionessa europea Jessica Schilder dei Paesi Bassi con 19.70 metri.

"Dopo una stagione del genere, credo che sia importante divertirsi e godersi l'atmosfera qui a Berlino", ha espresso Ogunleye su ARD. Tuttavia, desiderava maggiore riconoscimento per la sua gara.

Weber e Pudenz conquistano le vittorie

L'eroe locale Julian Weber ha raggiunto questo obiettivo. Il medagliato d'argento europeo e il sesto classificato olimpico di Magonza ha lanciato il giavellotto in un'impressionante distanza di 88.64 metri nel suo primo tentativo, concludendo la stagione in modo forte. Analogamente, Kristin Pudenz ha garantito un trionfo tedesco lanciando il disco a una distanza di 64.14 metri.

La stella del salto in lungo Malaika Mihambo non ha partecipato questa volta. La campionessa europea e la medaglia d'argento olimpica aveva contratto il COVID-19 alle EM di Roma a inizio giugno, influenzando la sua prestazione alle Olimpiadi di Parigi e portandola a concludere anticipatamente la sua stagione per recuperare. Nonostante ciò, Mihambo è stata calorosamente accolta dal pubblico allo Stadio Olimpico.

"Sto decisamente recuperando. Posso vedere che sono stata più colpita dall'infezione da COVID-19 di quanto sperassi", ha detto Mihambo, mentre la sua autografia era molto richiesta: "La fila è lunga. Se ce la faccio, lo considererò un successo."

