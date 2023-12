Le lotte per le circoscrizioni in tutto il Sud mettono di nuovo sotto i riflettori il futuro della legge sui diritti di voto

Si stavano preparando, ha detto, per il test di alfabetizzazione dell'epoca Jim Crow, uno dei famosi ostacoli al voto eretti prima che il Voting Rights Act del 1965 cercasse di smantellare una volta per tutte la discriminazione razziale nelle elezioni statunitensi.

Sua madre si arrabbiò perché la persona che avrebbe somministrato il test era a malapena alfabetizzata, ricorda Courville. Disse: "Non posso credere che dovrò andare a recitare una parte del preambolo davanti a un uomo bianco che non sa leggere il suo nome in lettere da autocarro"".

Decenni dopo, Courville, oggi ottantenne, si trova nel mezzo di una battaglia su uno dei pilastri rimasti di quella legge. È parte civile in una causa intentata da una sezione locale della NAACP e da altri gruppi che hanno cercato di ribaltare una decisione repubblicana che ha eliminato l'unico distretto a prevalenza minoritaria nella contea di Galveston, in Texas, la comunità in cui ha vissuto per più di 50 anni.

Ho pensato: "Ci risiamo con le persone che cercano di toglierci i diritti"", ha detto l'assistente sociale in pensione a proposito della decisione della Corte dei Commissari della Contea di Galveston, controllata dal GOP, di smantellare il suo distretto.

Il caso di Galveston fa parte di una serie di scontri legali che hanno imperversato in tutto il Sud per le affermazioni secondo cui i repubblicani avrebbero usato il processo di riorganizzazione delle circoscrizioni dopo il censimento del 2020 per tracciare linee che preservano il loro dominio nelle politiche statali e locali a scapito degli elettori di colore, anche se la regione diventa più diversificata e politicamente più competitiva.

I funzionari del Partito Repubblicano che difendono le mappe affermano che sono in linea con le pratiche di redistribuzione di lunga data nei loro Stati e con le recenti mosse della Corte Suprema degli Stati Uniti per limitare le politiche razziali, come la fine dell'azione affermativa nelle ammissioni ai college. E sostengono che i contendenti liberali che contestano le linee distrettuali stanno cercando di armare la legge sul voto per ottenere vantaggi di parte.

La posta in gioco è alta.

L'esito delle restanti battaglie potrebbe determinare il controllo delle leve di governo, dalla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti alle comunità locali, dopo le elezioni di novembre. I casi sollevano anche nuovi interrogativi sulla portata - e sul potere che continua ad avere - di una delle leggi più importanti della nazione in materia di diritti civili.

Si profilano nuove sfide al Voting Rights Act, tra cui quella di stabilire se privati come Courville abbiano l'autorità di intentare un'azione legale per fermare presunte violazioni della legge.

La sorpresa della Corte Suprema in Alabama

Queste lunghe battaglie in luoghi come il Texas, la Georgia e la Louisiana si stanno svolgendo durante la prima tornata decennale di riorganizzazione dei distretti da quando, nel 2013, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha eliminato una parte fondamentale del Voting Rights Act.

La cosiddetta disposizione di preclearance della legge federale richiedeva agli Stati e alle giurisdizioni locali con una storia di discriminazione razziale di ottenere il permesso del governo federale o dei tribunali prima di emanare nuove leggi sul voto. Una decina di anni fa, però, l'Alta Corte ha messo da parte i requisiti di preclearance della legge, stabilendo che il Paese era cambiato e che un'intensa supervisione federale delle elezioni in questi luoghi non era più giustificata.

Ora, uno dei principali strumenti rimasti per coloro che cercano di far rispettare la promessa del Voting Rights Act è la Sezione 2 della legge, che vieta la discriminazione basata sulla razza. Ma, a differenza della preclearance, i ricorsi contro le leggi di voto discriminatorie e i gerrymanders razziali ai sensi della Sezione 2 possono essere presentati solo dopo che tali leggi sono state promulgate.

In un caso di alto profilo relativo alla Sezione 2, a giugno la Corte Suprema degli Stati Uniti ha accolto un ricorso presentato da attivisti e gruppi per i diritti civili contro una mappa congressuale in Alabama, concordando con un tribunale di grado inferiore che la legislatura dello Stato controllata dai repubblicani aveva violato il Voting Rights Act quando aveva creato un solo distretto a maggioranza nera su sette seggi della Camera degli Stati Uniti, sebbene i neri dell'Alabama costituissero circa il 27% della popolazione dello Stato.

La decisione di 5-4, che ha visto due conservatori unirsi ai tre liberali della corte per affermare parti chiave della sentenza della corte inferiore, ha stupito molti osservatori della corte, che si aspettavano che la corte limitasse ulteriormente la legge federale sul voto.

Evan Milligan - un attivista 42enne di Montgomery, Alabama, e uno dei principali querelanti nel caso della Corte Suprema che ora porta il suo nome - fa parte di una coalizione che ha contestato la mappa in quanto diluisce illegalmente il potere politico dei neri nel suo stato del profondo Sud.

L'opportunità di presentare una richiesta di risarcimento per la Sezione 2 ha suscitato un intenso dibattito tra gli attivisti coinvolti, ha dichiarato Milligan, direttore esecutivo di un'organizzazione per i diritti civili di tre anni chiamata Alabama Forward.

Alcuni membri della coalizione temevano che affidarsi alla legge federale, già indebolita, nella loro lotta per la ridefinizione dei distretti rischiasse di erodere ulteriormente il Voting Rights Act. Ma altri hanno insistito per andare avanti.

Avevamo un gruppo che sosteneva: "Ecco il Voting Rights Act. Potrebbe non sembrare un granché in questo momento. Può essere debole e un guscio di ciò che era prima. Ma c'è vita in esso. E noi non ce ne allontaniamo", ha detto recentemente Milligan.

E gli attivisti, ha detto, rimangono determinati a "stare" con la legge "finché non ce la toglieranno dalle braccia pubblicamente, in modo che tutta la storia e il mondo possano vederla".

I casi di redistribuzione che erano stati sospesi fino alla sentenza della Corte Suprema nel caso dell'Alabama, Allen v. Milligan, hanno ripreso vita nei mesi successivi, con risultati diversi.

Nuovi test

Nel caso dell'Alabama, la sentenza dell'Alta Corte si è scontrata con l'immediata reazione dei legislatori statali, che hanno rapidamente approvato una nuova mappa che sfidava l'ordine della Corte federale di creare un secondo distretto a maggioranza nera o "qualcosa di molto simile".

Dopo che la Corte Suprema, per la seconda volta, ha respinto i tentativi dei repubblicani dell'Alabama di eludere la sentenza, a ottobre una commissione federale di tre giudici ha approvato una nuova mappa, questa volta disegnata da un maestro speciale e da un cartografo esterno. La mappa ha stabilito un nuovo distretto congressuale nel sud dell'Alabama, con una consistente popolazione nera.

La mappa sarà utilizzata nelle elezioni del 2024 e probabilmente darà all'Alabama due legislatori neri al Congresso per la prima volta nella storia dello Stato e ai Democratici un seggio in più alla Camera degli Stati Uniti. Attualmente i repubblicani detengono una maggioranza risicata nella Camera.

(La resistenza dello Stato ha avuto un prezzo elevato: La sola proposta di legge per il disegno della mappa è costata all'Alabama più di 514.000 dollari, come risulta dai registri del tribunale).

I funzionari dell'Alabama, tuttavia, hanno promesso di combattere l'uso della mappa nei cicli elettorali successivi al 2024. I tribunali federali, sostengono, hanno imposto impropriamente il loro giudizio su quello dei legislatori statali che conoscono meglio l'Alabama. I repubblicani dello Stato affermano di voler tenere insieme comunità simili senza rendere la razza il fattore predominante nei confini del Congresso.

"Se questa spudorata e divisiva appropriazione viene permessa senza nemmeno un sussurro di preoccupazione da altre parti, le elezioni congressuali americane, così come le conosciamo, non saranno più le stesse", ha dichiarato il procuratore generale dell'Alabama Steve Marshall in un comunicato. "Saremo raggruppati solo in base alla razza, con contee e città divise a metà - nello stesso modo in cui siamo stati ingiustamente segregati in passato".

Milligan, che fa risalire le sue radici nello Stato a sei generazioni dopo la schiavitù, ha detto che le prossime battaglie legali sul futuro della mappa congressuale segneranno semplicemente "il round n. 155 per chiunque sia stato nero e abbia vissuto in Alabama".

"Ma non si tratta di una lotta o di una battaglia su cui cederemo o su cui non cederemo di un millimetro in nessun momento", ha detto.

Altrove sono scoppiate nuove controversie sui diritti di voto, in particolare presso la Corte d'Appello degli Stati Uniti per l'8° Circuito, che potrebbero restringere la portata del Voting Rights Act.

Un gruppo di giudici d'appello dell'8° Circuito ha recentemente affermato una sentenza di un giudice federale dell'Arkansas secondo cui le organizzazioni private, come la NAACP e l'ACLU, e i singoli individui, come Courville e Milligan, non hanno l'autorità di intentare cause legali in base alla Sezione 2. La competenza spetta esclusivamente alle autorità statunitensi. Il potere spetta interamente al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, ha dichiarato il giudice in una decisione 2-1.

La sentenza annulla decenni di pratica legale, compresi molti casi della Corte Suprema.

Nel suo dissenso, il giudice capo del circuito Lavenski Smith - nominato da George W. Bush - ha osservato che negli ultimi 40 anni sono state intentate con successo almeno 182 cause relative alla Sezione 2, di cui solo 15 sono state intentate esclusivamente dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

La sentenza dell'8° Circuito è un risultato che i critici conservatori della Sezione 2 hanno cercato di ottenere.

Jason Snead, direttore esecutivo del conservatore Honest Elections Project, ha definito la decisione una "vittoria per lo stato di diritto" e ha detto che potrebbe contribuire a frenare quello che considera l'abuso del Voting Rights Act da parte di contendenti privati e gruppi che, a suo dire, utilizzano la legge per ottenere un vantaggio di parte.

"Ho sempre avuto il timore che i tribunali venissero usati in modo improprio per scopi politici", ha dichiarato.

La questione potrebbe essere sottoposta alla Corte Suprema, e i critici delle cause private hanno sottolineato il linguaggio del giudice Neil Gorsuch, che ha scritto in un'opinione concorde del 2021, che era una "questione aperta" se la Sezione 2 della legge permettesse un diritto di azione privato.

Alcuni avvocati che si occupano di diritti di voto sono dubbiosi sul fatto che l'Alta Corte possa interrompere il contenzioso privato, visti gli anni di precedenti legali in materia.

"Quando il governo locale non ti ascolta, l'unico posto dove puoi andare è il tribunale", ha detto Kareem Crayton, direttore senior per i diritti di voto e la rappresentanza presso il Brennan Center for Justice, di orientamento liberale. "La possibilità di andare in tribunale e difendere e rivendicare i propri diritti è essenziale per la Costituzione quanto il voto".

In Louisiana, intanto, i legislatori hanno ricevuto l'ordine di disegnare un secondo distretto congressuale a maggioranza nera entro la fine di gennaio. (I neri rappresentano circa un terzo della popolazione dello Stato, ma la Louisiana ha un solo legislatore nero - che è anche l'unico democratico - nella delegazione della Camera degli Stati Uniti composta da sei membri).

In Georgia, la legislatura statale controllata dal Partito Repubblicano ha recentemente approvato le nuove mappe del Congresso e del Parlamento per conformarsi a un'ordinanza del tribunale federale. I critici sostengono che le mappe continuino a diluire il potere politico delle persone di colore in uno Stato in bilico che ha visto la sua popolazione aumentare di circa un milione di abitanti tra il 2010 e il 2020.

Il giudice distrettuale statunitense Steve Jones ha scritto nella sua sentenza di ottobre, ordinando nuove mappe, che i residenti di minoranza hanno rappresentato "l'intera crescita demografica della Georgia" in quel decennio. Tuttavia, ha affermato che il numero di distretti congressuali e legislativi a maggioranza nera nelle mappe inizialmente disegnate dalla legislatura guidata dal GOP della Georgia è "rimasto invariato".

Ora Jones deve decidere se le linee distrettuali approvate a dicembre dai repubblicani dello Stato sono pienamente conformi alle sue istruzioni. La nuova mappa del Congresso ha aggiunto nuovi distretti a maggioranza nera, ma a spese dei cosiddetti distretti di coalizione delle minoranze, come quello della periferia di Atlanta attualmente detenuto dalla democratica Lucy McBath. I residenti neri, latini e asiatici costituiscono la maggioranza degli elettori del suo distretto, ma nessuna razza o gruppo etnico domina.

Le dispute in Georgia e nella contea di Galveston stanno scatenando un ulteriore dibattito legale sulla possibilità che la legge sui diritti di voto permetta questi distretti di coalizione. Le corti d'appello sono divise su questa questione. All'udienza di mercoledì ad Atlanta, un avvocato dello Stato della Georgia ha sostenuto che la legge federale protegge solo un gruppo, non coalizioni di elettori di minoranza. Lo stesso Jones ha fatto notare che il caso in questione riguardava i diritti dei neri della Georgia.

Ha promesso di pronunciarsi rapidamente. I funzionari della Georgia affermano che le mappe devono essere finalizzate il mese prossimo per rispettare le scadenze delle elezioni del 2024.

Credo che gli oppositori del Voting Rights Act siano rimasti scioccati da ciò che è accaduto a Milligan, e credo che forse siano addirittura in uno stato di incredulità e di negazione del fatto che sia accaduto", ha dichiarato Mark Gaber, direttore senior per la riorganizzazione delle circoscrizioni presso il Campaign Legal Center, uno dei gruppi per i diritti di voto impegnati nel contenzioso sulla Sezione 2. "Stanno facendo un'ipotesi che forse è quella che le mappe siano state definite il mese prossimo per rispettare le scadenze delle elezioni del 2024. "Stanno cercando di capire che forse c'è una maggioranza alla Corte (Suprema) che è disposta a invertire la rotta".

Trattati come bestiame

La questione se le protezioni del Voting Rights Act si estendano o meno alle coalizioni multirazziali è al centro dell'attuale scontro legale nella Contea di Galveston, l'ultima prova di forza per la riorganizzazione dei distretti che si è svolta in questa comunità della Costa del Golfo di circa 350.000 persone.

Più di dieci anni fa, quando la preclearance era ancora in vigore per il Texas, il Dipartimento di Giustizia respinse un tentativo di ridisegnare i distretti elettorali della contea, con la motivazione che avrebbe diluito il potere delle minoranze.

Ma il processo di riorganizzazione della contea dopo il censimento del 2020 ha attirato titoli di giornale e cause legali - da parte di gruppi per i diritti civili e del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, sia per il modo in cui sono stati disegnati i nuovi distretti che per il piano finale stesso.

La Corte dei Commissari della Contea di Galveston, come è noto l'organo di governo locale, ha tenuto una sola udienza pubblica sulla mappa - un evento acceso, in cui il commissario Stephen Holmes, attuale titolare della carica nel distretto di Courville, e molti residenti hanno implorato la maggioranza repubblicana di abbandonare il piano. All'epoca, Holmes era l'unico democratico e l'unica persona di colore della Corte dei Commissari.

Sebbene nessun gruppo minoritario costituisse la maggioranza degli elettori nel suo distretto, gli elettori neri e latini rappresentavano insieme il 58% della popolazione totale del distretto nel 2020.

L'incontro pubblico sul piano di riorganizzazione delle circoscrizioni è stato programmato nel pomeriggio di un giorno feriale, invece che nelle ore serali. E invece di riunirsi nella normale sala riunioni della Corte dei Commissari all'interno di un tribunale che può ospitare circa 250 persone, l'udienza si è tenuta in un altro edificio a circa 25 miglia di distanza dalla città di Galveston in una sala riunioni che poteva ospitare solo 65-75 persone, secondo la causa del DOJ.

Non c'era spazio per le circa 150-200 persone che hanno partecipato all'udienza, lasciando che i residenti - alcuni dei quali erano anziani che utilizzavano deambulatori e sedie a rotelle - si allineassero nei corridoi. Secondo il Dipartimento di Giustizia, i partecipanti hanno faticato a sentire i lavori perché la sala non era dotata di impianto audio.

Courville, un'attivista di lunga data della comunità e un tempo candidata a una carica locale a Texas City, in Texas, era tra gli oratori quel giorno e ha denunciato con rabbia che la mappa stava "distruggendo completamente" la sua comunità, come mostra il filmato dell'incontro.

"È stata una delle cose più frustranti che abbia mai incontrato da adulta", ha dichiarato in una recente intervista. "Siamo stati trattati come bestiame".

Alla fine, la mappa è stata approvata per 3-1, con Holmes come unico voto contrario.

Dopo il processo, il giudice della Corte distrettuale degli Stati Uniti Jeffrey Vincent Brown, nominato dall'ex presidente Donald Trump, si è schierato con i querelanti di Galveston, stabilendo che le mappe iniziali erano "fondamentalmente incoerenti" con la Sezione 2 del Voting Rights Act. E ha definito gli eventi nella contea di Galveston "netti e stridenti", con i commissari che hanno trasformato il distretto di Holmes "dal distretto con la più alta percentuale di residenti neri e latini a quello con la percentuale più bassa".

"Ci siamo sentiti rivendicati", ha detto Courville a proposito della sentenza di Brown.

La sua euforia è durata poco. La maggioranza della commissione di Galveston ha presentato ricorso, sostenendo che il Voting Rights Act "non protegge le coalizioni di minoranze".

I giudici della conservatrice Corte d'Appello del Quinto Circuito degli Stati Uniti, che in precedenza avevano stabilito che la Sezione 2 consentiva le rivendicazioni delle coalizioni di minoranza, ora intendono rivedere quel precedente.

Ha programmato un'udienza sulla questione davanti all'intera corte d'appello a maggio. Un ultimo tentativo da parte dei gruppi per i diritti civili di convincere la Corte Suprema degli Stati Uniti a intervenire e costringere il governo locale a utilizzare una nuova mappa in tempo per le elezioni primarie di marzo è fallito. (L'Alta Corte non ha spiegato il motivo per cui ha lasciato la mappa in vigore, quindi non è chiaro se la maggioranza abbia pensato che fosse troppo vicino alle elezioni per imporre nuove linee di distretto o se alcuni dei giudici siano aperti a esaminare la questione delle coalizioni di minoranza).

Mark Henry, capo dell'esecutivo della Contea di Galveston, ha dichiarato attraverso un portavoce che, nonostante "tutte le critiche" alle azioni dei commissari, "sembra che i tribunali siano d'accordo con quello che abbiamo fatto".

(I funzionari della contea di Galveston fanno anche notare che la commissione di cinque membri ha ora una rappresentanza di minoranze più numerosa che mai, con un altro membro di colore che si è unito a Holmes nella commissione. Il commissario, il repubblicano Robin Armstrong, è stato nominato per occupare un posto vacante nel 2022 e da allora ha vinto il seggio dopo essere stato sfidato. Il seggio di Holmes sarà rieletto l'anno prossimo).

Tuttavia, in seguito alla decisione della Corte Suprema di non intervenire, le elezioni primarie e generali del 2024 nella Contea di Galveston si svolgeranno secondo una mappa che, secondo il giudice di primo grado, ha diluito illegalmente i voti dei residenti neri e latini della contea.

"Non c'è giustizia", ha dichiarato Courville alla CNN dopo l'azione della Corte Suprema. "È come se non si preoccupassero di ciò che fanno alle persone".

Dopo aver votato per una vita, Courville ha detto che sta pensando di non partecipare alle prossime elezioni locali. "Ci si stanca di sbattere contro questi muri di mattoni".

Fonte: edition.cnn.com