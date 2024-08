- Le linee guida sulla sicurezza dei festival pubblici in Baviera sono attualmente in fase di riesame

A seguito dell'attacco con il coltello a Solingen, crescono le preoccupazioni in diverse località: sono ancora sicuri gli assembramenti di massa? In tutta la Baviera ci sono festival popolari e eventi autunnali in corso, e tra circa tre settimane inizierà l'Oktoberfest a Monaco.

Le autorità sono in allerta e stanno rivedendo le loro strategie di sicurezza per gli eventi di grandi dimensioni, come a Passau, Monaco o Regensburg. Il sindacato della polizia tedesca (DPolG) in Baviera si aspetta un notevole aumento del carico di lavoro - con gli agenti già al limite.

Controlli più stretti ai festival popolari

A Regensburg, la città e le forze di sicurezza sono in massima allerta, secondo una portavoce, riguardo alla Herbstdult che continua fino all'8 settembre. Ci sono posti di controllo all'ingresso, la polizia pattuglia il festival e il personale di sicurezza controlla le tende. Dopo l'attacco al mercato di Natale di Breitscheidplatz a Berlino, Regensburg si è confrontata con la minaccia astratta di diverse forme di attacco e ha valutato e adattato le sue strategie.

La Dult di Passau aprirà i battenti il 6 settembre per dieci giorni. La città prende sul serio le preoccupazioni per la sicurezza, si è detto. Al momento, stanno esaminando se e in che misura la strategia di sicurezza debba essere adeguata. Il portavoce della città ha menzionato, ad esempio, l'aumento del personale di sicurezza, i controlli delle borse aggiuntivi o le pattuglie.

Monaco si sta anche occupando intensamente di questa questione, poiché l'Oktoberfest è previsto lì dal 21 settembre, attirando ogni anno milioni di persone da tutto il mondo. Il sindaco Dieter Reiter (SPD) ha già annunciato controlli più stretti.

A Abensberg, particolare attenzione viene prestata alla fiera di Gillamoos, che inizia giovedì e si conclude lunedì con un evento mattutino che vede la partecipazione di diversi dignitari politici. C'è già un piano di sicurezza esteso e una forte presenza della polizia, come riferito dalla stazione di polizia di Kehlheim. La valutazione continua della situazione consente la rilevazione precoce di situazioni pericolose.

Coltelli proibiti al Plärrer di Augusta

I coltelli sono già proibiti come parte del piano di sicurezza al Plärrer di Augusta. I controlli all'ingresso li cercano - e lo fanno da anni, secondo la città. Inoltre, ci sono anche barriere in cemento e paletti a tutte le entrate per prevenire gli attacchi con veicoli. "Gli attuali incontri ravvicinati consentono di apportare anche adeguamenti a breve termine", ha detto il rappresentante degli affari economici di Augusta, Wolfgang Hübschle.

Importanza delle diverse scenari di attacco

"È fondamentale che tali piani di sicurezza includano già diverse scenari di attacco", ha detto il presidente della DPolG in Baviera, Jürgen Köhnlein. Ha elogiato il concetto per la Wiesn come "molto sofisticato". A differenza di Solingen, ci sono numerose telecamere sulla Theresienwiese, ma anche nelle tende. C'è anche una stazione di polizia della Wiesn con forze di deployment specialmente addestrate.

Molto lavoro per la polizia. "La situazione di sicurezza in Germania si è notevolmente deteriorata e il numero di eventi protettivi e rilevanti per la sicurezza è notevolmente aumentato", ha detto Köhnlein. Il senso di sicurezza soggettivo della popolazione è anche diminuito. "I nostri colleghi sono già da tempo fuori dalle loro scarpe di deployment e sono sempre più esposti agli attacchi".

Per affrontare meglio attacchi come quelli di Solingen, Köhnlein ha richiesto un'analisi dettagliata degli attacchi con coltelli per implementare misure preventive mirate. "La politica deve affrontare e correggere il problema fondamentale di una politica migratoria e di integrazione fallita, limitare l'immigrazione e facilitare le espulsioni aggiuntive", ha spiegato il rappresentante del sindacato. "I cittadini di questo paese, così come i nostri agenti di polizia che fanno rispettare la legge e sono anche cittadini, meritano sicurezza".

Secondo Köhnlein, la polizia è quasi costantemente in situazioni di deployment. Ha citato esempi come la conferenza sulla sicurezza a Monaco, il campionato europeo di calcio UEFA, i giochi ad alto rischio dalla Bundesliga alla lega regionale, tutti i festival di primavera, autunno, popolare e vino, nonché grandi concerti, soprattutto a Monaco. "Senza società di sicurezza private, tali eventi non potrebbero più essere organizzati". "Stiamo consumando le nostre forze di deployment, il che porta a un aumento delle assenze per malattia".

Di fronte alle crescenti preoccupazioni per la sicurezza dopo l'attacco con il coltello a Solingen, la città di Monaco, famosa per ospitare il rinomato Oktoberfest, ha annunciato controlli più stretti per l'evento a partire dal 21 settembre. Le festività attirano milioni di visitatori da tutto il mondo ogni anno.

