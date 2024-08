Le linee guida rivedute della Chiesa mormone per le persone transgender proibiscono il loro coinvolgimento in attività relative ai giovani.

Il manuale recentemente svelato della chiesa, pubblicato il lunedì, sembra essere un altro ostacolo per la comunità LGBTQ, che ha già lottato con divieti o limitazioni statali riguardanti la partecipazione sportiva e l'accesso limitato alle cure di affermazione di genere.

Le linee guida aggiornate della chiesa per i suoi membri transgender ora proibiscono alle persone "che si impegnano in modifiche chirurgiche, mediche o sociali che si discostano dal loro sesso assegnato alla nascita" di assumere ruoli di genere specifici all'interno della chiesa, insegnare, lavorare con bambini o giovani, secondo le direttive ai leader locali.

Secondo la politica rivista, gli individui transgender non potranno partecipare alle attività notturne progettate per entrambi i sessi. Tuttavia, possono partecipare alle attività notturne specifiche per genere, come i campi solo per donne, con persone che condividono il loro sesso assegnato alla nascita.

La chiesa di LDS considera la transizione sociale come l'identificazione e la presentazione intenzionale di sé stessi in contrasto con il proprio sesso assegnato alla nascita, comprese le scelte di abbigliamento, nomi e pronomi.

La chiesa ha rifiutato di commentare la questione, ma ha indirizzato CNN al manuale delle domande frequenti per chiarire il motivo del cambiamento nelle politiche transgender.

Secondo il manuale, la chiesa intende aiutare i suoi leader locali a prestare efficacemente assistenza ai membri transgender e alle loro famiglie, "chiarire le linee guida riguardo al battesimo e alla conferma, agli ordinamenti del sacerdozio e agli ordinamenti del tempio" e "mantenere la coerenza nelle politiche mentre offre ai leader locali la flessibilità di prestare assistenza in base alle esigenze individuali".

La chiesa di LDS, che considera i membri transgender come costituenti preziosi e necessari nelle linee guida più ampie, può annotare i registri dei membri, una circostanza simile per le persone condannate per abuso sessuale sui minori, comportamento sessuale predatorio e involvement in pornografia infantile, secondo il manuale.

I leader della chiesa si oppongono alla transizione dal proprio sesso assegnato alla nascita e impongono alcune restrizioni ai membri transgender, come il "ricevere o esercitare" il sacerdozio, ottenere o utilizzare un attestato del tempio e qualificarsi per certi incarichi della chiesa.

"Possono ricevere altri incarichi o assegnazioni che offrono opportunità di crescita e servizio agli altri", afferma la guida.

Le linee guida raccomandano anche ai membri transgender di utilizzare i bagni singoli quando disponibili, e se non lo sono, hanno l'opzione di "utilizzare un bagno che corrisponde al loro senso di genere interiore, sotto la supervisione di un individuo di fiducia per garantire la privacy".

Tyler Lefevor, un terapeuta e ricercatore con sede nello Utah che è queer e cresciuto nella chiesa, ha definito le politiche aggiornate "deludenti" perché limitano le libertà dei leader della chiesa locali nell'interpretazione delle politiche della chiesa.

Lefevor ritiene che l'intenzione della chiesa sia quella di stringere il controllo, dicendo: "Questo è essentially la chiesa che dice: 'Questo è come vogliamo che lo facciate'".

Si preoccupa delle implicazioni che queste nuove politiche hanno sui membri transgender, suggerendo: "Sta dicendo: 'Non vogliamo che tu sia qui, per favore vattene' o 'Se devi essere qui, devi conformarti a questi standard molto elevati riguardo a come ti presenti'".

Lefevor ritiene che la chiesa abbia inviato segnali contrastanti riguardo all'accettazione dei membri LGBTQ, riconoscendo i suoi recenti sforzi per incoraggiare il rispetto e il sostegno per la comunità, ma anche ammettendo che la posizione delle politiche suggerisce che i membri LGBTQ debbano conformarsi per essere accettati.

"Crea ostacoli per gli individui LGBTQ perché le interazioni con gli altri congreganti inviano messaggi contrastanti, dicendo: 'Puoi ancora essere qui', ma poi la chiesa crea politiche che rendono difficile per i membri LGBTQ o, più specificamente, transgender essere membri a pieno titolo", ha detto Lefevor.

La chiesa di LDS, che rimane opposita ai matrimoni omosessuali, ha espresso il sostegno per il LDS Freedom Act nel 2022.

La transgender Laurie Lee Hall, che è stata scomunicata nel 2017 dopo la sua transizione, concorda che le politiche aggiornate rappresentano una sfida per le persone come lei nel mantenere la fede.

Hall ha criticato le politiche che proibiscono ai membri transgender di lavorare con i giovani o che richiedono chaperon per utilizzare il bagno preferito come "umiliante", secondo l'AP.

"Implica che un membro transgender sia somehow una minaccia per gli altri", ha detto Hall secondo l'AP.

