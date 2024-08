- Le librerie rare sono l'eccezione; il loro numero sta diminuendo costantemente.

In molte parti della Germania, comprese la Turingia, i negozi di libri usati specializzati in volumi vintage e spesso costosi stanno diminuendo a un ritmo allarmante. Secondo Norbert Munsch, direttore dell'Associazione Tedesca dei Librai Antiquari, questa tendenza è particolarmente evidente nei negozi fisici, che stanno assistendo a una significativa diminuzione del numero di attività.

Il costo crescente dell'affitto nelle aree urbane sta rendendo sempre più difficile per i commercianti mantenere i loro affari redditizi. Di conseguenza, diversi proprietari di negozi hanno deciso di passare alle vendite online, che offrono un vasto mercato ma possono anche intensificare la concorrenza a causa della sua portata globale e delle limitazioni non geografiche.

Björn Biester, portavoce dell'Associazione Tedesca degli Editori e dei Librai, ammette che non ci sono dati affidabili sul numero di librerie antiquarie nella Turingia. Anche se le città di medie dimensioni, con affitti ragionevoli, offrono condizioni favorevoli, non c'è una significativa cultura del libro antiquario in questa regione.

Molte librerie antiquarie sono piccole attività che trovano inutile l'iscrizione all'Associazione Tedesca degli Editori e dei Librai. Queste attività sono gravate da una miriade di regole burocratiche, che possono essere debilitanti per le piccole imprese. Ad esempio, i libri che hanno secoli potrebbero cadere sotto la Legge sulla Tutela dei Beni Culturali, che limita il commercio di certi lavori culturalmente significativi e introduce ulteriore burocrazia.

Rari esemplari di collezionisti dell'era pre-ISBN

Le principali piattaforme online di libri usati raramente rappresentano una minaccia per i librai antiquari, afferma Munsch dell'Associazione Tedesca dei Librai Antiquari. I maggiori affari vengono generalmente conclusi per libri stampati prima dell'introduzione dei numeri ISBN, che identificano i libri in tutto il mondo utilizzando codici unici. Oggi, i libri rari e costosi dominano le vendite. La loro valutazione richiede l'esperienza dell'antiquario, un aspetto che l'online non può offrire.

Alcuni dei librai antiquari intervistati credono che i libri usati a basso costo continueranno a far parte delle loro offerte. Il primo attira i passanti con le vetrine accattivanti, invitando i clienti a visitare. Inoltre, gli studenti giovani spesso cercano edizioni economiche della letteratura classica, potenzialmente scoprendo il mondo della letteratura attraverso i consigli dei librai antiquari.

Michael Butter, un librai antiquario ad Altenburg, concorda che la nicchia specializzata in libri vintage sta diminuendo. Il mercato di riferimento e i librai antiquari stessi stanno invecchiando, con poco interesse nuovo che emerge. I giovani di rado scelgono la professione di antiquario. Le tendenze di consumo dei libri sono anche responsabili del calo del numero di collezionisti di libri e stampe vintage.

Nonostante il mercato in calo, un negozio di libri antiquari, come luogo fisico, rimane un'attrazione e un arricchimento per qualsiasi città, spiega un antiquario di Eisenach. Che siano turisti o locali, per molte persone, sfogliare vecchi libri è un'esperienza unica. I libri vecchi preziosi possono essere gustati con tutti e cinque i sensi, a differenza del commercio online, rendendo ancora più tragico il fatto che molte città della Turingia non abbiano negozi specializzati che soddisfino questo piacevole passatempo.

