Le lacrime di Roger Federer per l'ex allenatore: "Non sono mai crollato così".

Federer ha parlato per tutta la sua carriera del suo influente ex allenatore, morto in un incidente d'auto all'età di 37 anni nel 2002 mentre era in viaggio di nozze in Sudafrica.

Ma, come ha detto lo stesso Federer, raramente o mai è "crollato" in un'intervista come quando ha parlato con Christina Macfarlane della CNN dalla sua base di allenamento a Dubai il mese scorso.

Federer ha compiuto 37 anni lo scorso 8 agosto, un giorno prima di quello che sarebbe stato il 53° compleanno di Carter.

Quando gli è stato chiesto cosa pensasse Carter del suo record maschile di 20 grandi slam, Federer si è commosso.

"Mi dispiace", ha detto Federer. "Oh, cavolo, mi manca ancora tanto. Spero che sarebbe orgoglioso.

"Cavolo, non sono mai scoppiato a piangere così", ha detto poi.

Federer ha appreso la notizia della morte di Carter mentre gareggiava al Canadian Masters di Toronto e secondo "The Roger Federer Story: Quest for Perfection", il libro scritto dal giornalista svizzero Rene Stauffer, "non è mai stato così sconvolto in vita sua".

Federer "ha lasciato l'albergo ed è corso per le strade, piangendo e in preda a una crisi isterica", ha riferito il quotidiano australiano.

Indossava la fascia nera al braccio

Già eliminato in singolare, Stauffer ha notato che Federer ha indossato una fascia nera al braccio quando ha giocato e perso nel doppio a Toronto insieme a Wayne Ferreira - un sudafricano - contro la coppia australiana Joshua Eagle e Sandon Stolle.

"Credo che non volesse che fossi un talento sprecato, quindi credo che sia stato un po' un campanello d'allarme per me quando è morto e ho iniziato ad allenarmi duramente", ha continuato Federer, irascibile prima di vincere i grandi slam, alla CNN Sport.

"Peter è stato davvero una persona importante nella mia vita, perché credo che se oggi posso dire grazie per la mia tecnica, è a Peter", ha detto.

Federer ringrazia anche in altri modi. Secondo il giornale australiano, ogni anno dal 2005 ha invitato i genitori di Carter, che vivono ad Adelaide, a vederlo agli Australian Open di Melbourne, pagando tutte le spese.

In campo il mondo del tennis ha già visto le lacrime di Federer, sia in occasione di vittorie che di sconfitte. Ad esempio, è stato sopraffatto dall'emozione quando ha aperto il suo conto del Grande Slam a Wimbledon nel 2003, un trionfo che ha dedicato a Carter.

Nel 2009 a Melbourne - circa sette mesi dopo aver perso quella che molti considerano la più grande partita di tutti i tempi contro Rafael Nadal a Wimbledon - lo spagnolo ha notoriamente abbracciato un Federer inconsolabile durante la presentazione del trofeo, dopo aver prevalso in un'altra partita di cinque set.

'Pianto di felicità'

La famiglia Federer, che comprende la moglie Mirka e i due gemelli, ha coniato il termine "pianto felice".

"A volte mi commuovo guardando i film, ma non sapevo di avere questo pianto felice, come lo chiamiamo in famiglia, non solo quando si vince, ma anche per i bambini", ha detto il nativo di Basilea.

Diciamo che abbiamo trascorso una vacanza meravigliosa, lasciamo il posto e i bambini non vogliono andarsene perché si sono divertiti così tanto in Australia".

Lo chiamiamo "pianto di felicità". Non sapevo di averlo dentro di me.

"Quando è successo per la prima volta, credo sia stato in Coppa Davis a Basilea, quando ho giocato un weekend straordinario contro gli americani (nel 2001) e naturalmente quando ho vinto Wimbledon, le emozioni sono state fortissime.

"Ti viene chiesto: come ti senti? E tu dici: 'Come mi sento in questo momento? Ecco come mi sento" ed è un crollo totale.

"Non ho mai pensato che avrei tenuto in mano un trofeo, non ho mai pensato che avrei vinto Wimbledon, non ho mai pensato di poter stare qui, con la standing ovation, la cerimonia del trofeo è completamente surreale".

Federer ha aggiunto: "E quando inizi a pensare alla tua famiglia o ai tuoi amici, torni in palestra, torni sui campi di allenamento dove non c'era nessuno a guardare, e all'improvviso ti rendi conto che abbiamo lavorato tanto e che tutto è stato ripagato.

"È difficile dire 'Sì, non è un problema'. Per me è una cosa importante, perché questa carriera non la do per scontata".

