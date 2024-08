Le istituzioni finanziarie di Wall Street stanno sfruttando i tassi di interesse - il rally persiste.

Preoccupazioni economiche diminuiscono, l'adeguamento del tasso iniziale si avvicina. Le azioni USA continuano a progredire. L'incontro delle autorità monetarie a Jackson Hole è altamente atteso. Potrebbero essere condivise nuove comprensioni su come la Fed valuta i rischi tra il rafforzamento e il rallentamento.

Il rally del mercato azionario USA prosegue all'inizio della nuova settimana. I principali indici hanno chiuso in verde. L'Indice Dow Jones è aumentato del 0.6% a 40,897 punti. Il più ampio S&P 500 è aumentato del 1% a 5,608, mentre l'Indice Nasdaq, pesantemente tecnologico, è salito del 1.4% a 17,877. I tre indicatori di mercato hanno registrato la migliore settimana dell'anno, grazie a dati economici sorprendentemente forti che hanno attenuato i timori di recessione nell'economia più grande del mondo.

La nuova settimana è iniziata positivamente, con gli esperti che attribuiscono questo fatto all'attesa per la conferenza internazionale delle banche centrali a Jackson Hole, Wyoming. L'attenzione è sulla relazione del presidente della Fed Jerome Powell venerdì. Gli investitori sperano in indizi sui prossimi passi della banca centrale USA. "La Fed ha recentemente menzionato che i rischi di una politica troppo stretta o troppo morbida sono circa uguali", ha detto Phil Blancato, CEO di Ladenburg Thalmann. "In un certo senso, qualsiasi dichiarazione potrebbe indurre i mercati a percepire un rischio come più pronunciato dell'altro."

"Ci aspettiamo che la Fed riluttante approvi un taglio di 25 punti base nella sua riunione del 18 settembre. Le possibilità di 50 punti base sembrano basse, a meno che i dati sull'occupazione del 6 settembre non mostrino una debolezza significativa", ha detto Andrew Brenner, stratega sui tassi di NatAlliance Securities. L'indice di indicatori leader, inferiore alle aspettative, non ha impedito i tagli dei tassi.

AMD acquisisce - GM ridimensiona - B. Riley cerca

In attesa di tassi più bassi, l'Indice del dollaro è sceso del 0.6% a 101.88 punti. L'euro, a sua volta, è aumentato del 0.5% a 1.1082 dollari. Dopo aver raggiunto un nuovo massimo storico, il prezzo dell'oro è leggermente diminuito a causa del take profit. Nel frattempo, c'è stata una tendenza al ribasso nel mercato del petrolio. Il Brent del Mare del Nord e il WTI USA sono diminuiti entrambi di circa il 2.5% a $77.81 e $74.49 per barile (159 litri). Lo scorso fine settimana, erano già scesi di circa il 3% e il 5%. Le persistenti preoccupazioni sulla domanda dalla Cina e l'avvicinarsi della fine della stagione estiva USA sono tra i motivi, ha detto Hiroyuki Kikukawa di Nissan Securities.

Le azioni individuali si sono distinte in attesa di tassi più bassi. Advanced Micro Devices ha attirato l'attenzione con un'altra acquisizione. Le azioni del produttore di chip USA sono salite del 4.5% dopo che la società ha annunciato il suo piano di acquisire ZT Systems, produttore di server, per $4.9 miliardi. Con questa mossa, AMD mira a ridurre il divario con il leader di mercato Nvidia nei processori grafici ad alte prestazioni (GPU) specifici per l'IA. Finora, Nvidia domina circa l'80% del mercato mondiale per i processori specifici per l'IA. Dopo essere stata declassata a "Equalweight" da Morgan Stanley, HP's azioni sono diminuite del 3.6%.

Le azioni di McDonald's hanno visto una domanda, aumentando di circa il 3.3%. Gli analisti della banca d'investimento Evercore ISI hanno aumentato il loro obiettivo di prezzo, citando i recenti guadagni di quota di mercato della società. General Motors (GM) sembra ridurre la sua divisione software e servizi. Il costruttore USA ha tagliato più di 1,000 posti di lavoro nel settore, secondo una fonte vicina alla questione. Le sue azioni sono salite del 1%. Le azioni di FuboTV sono salite del 17.6% dopo che un giudice federale ha bloccato temporaneamente il lancio di un servizio di streaming sportivo concorrente. Nel frattempo, le azioni della banca d'investimento in difficoltà B. Riley sono precipitate di un altro 5.8% dopo essere precipitate di circa il 65% la scorsa settimana. Il co-fondatore e co-CEO Bryant Riley ha offerto di acquistare la banca venerdì dopo che la società ha avvertito di possibili svalutazioni e una possibile perdita trimestrale.

Estee Lauder ha reso noto i risultati. Le sue azioni sono diminuite del 2.2% dopo che il gigante della bellezza ha fornito una guidance annuale deludente, incolpando il debole business in Cina.

