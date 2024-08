- Le istituzioni federali continuano a offrire opportunità di apprendistato agli alunni delle scuole elementari

Mentre gli studenti che abbandonano la scuola superiore e i diplomati della scuola media inferiore hanno buone possibilità, secondo l'Agenzia federale per il lavoro, di trovare un apprendistato all'inizio del nuovo periodo di formazione, i diplomati della scuola media superiore si distinguono anch'essi. Un numero consistente dei posti di apprendistato ancora vacanti, spesso occupati dai diplomati della scuola media superiore, è presente in professioni come rappresentante di vendita, esperto di logistica o assistente medico e dentale.

Le carenze di personale persistenti e, di conseguenza, migliori opportunità per i cercatori di lavoro esistono nel settore della ristorazione, dell'edilizia, delle vendite, del catering per eventi, dei trasporti e della logistica, nonché in numerosi settori artigianali, come la lavorazione dei metalli e la climatizzazione.

La percentuale di diplomati della scuola media superiore tra tutti gli studenti che lasciano la scuola è del 16%. Tuttavia, rappresentano il 30% dei giovani che si registrano alle agenzie per il lavoro per trovare un apprendistato.

although there aren't any set barriers for apprenticeship slots, in reality, main school graduates can only access 60% of all available apprenticeships, compared to 93% for junior high school graduates and 100% for high school graduates. currently, the best chances for an apprenticeship lie in the federal states of Bavaria, Baden-Württemberg, and Thuringia.

"Every young person searching for an apprenticeship is a potential skilled worker of tomorrow. Therefore, we mustn't let any young person slip through the cracks," stated the Federal Labor Agency. Employment agencies can not only help with the search but also the training itself, providing assistance such as guided training, mobility allowance, or training grants.

Since October 2023, over 400,000 applicants have registered for an apprenticeship position, 10,000 more than the previous year. By July 2024, 121,000 of these applicants remained without an apprenticeship or alternative opportunity. Meanwhile, 492,000 apprenticeship positions were registered, 22,000 fewer than the previous year. Among these, 204,000 remained vacant. Employment agencies will continue to place applicants in apprenticeships for the current training year until the end of the year.

