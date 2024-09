- Le istituzioni emettono avvisi sul potenziale pericolo di perpetuare pregiudizi razziali.

A seguito dei risultati delle elezioni in Sassonia e Turingia, le istituzioni accademiche di queste regioni si fanno portavoce dell'apertura globale e si oppongono alla normalizzazione dell'intolleranza. Si vantano di avere individui provenienti da diverse parti del mondo e con backgrounds diversi che studiano e lavorano all'interno delle loro istituzioni, come evidenziato in una dichiarazione congiunta della Conferenza degli Rettori dello Stato di Sassonia, della Conferenza dei Presidenti dello Stato della Turingia e della Conferenza dei Rettori Tedeschi. Per mantenere questa diversità, è essenziale un ambiente che garantisca la protezione costituzionale contro la discriminazione.

La dichiarazione incoraggia inoltre tutti i partiti e i cittadini a lavorare per prevenire lo scetticismo scientifico, i limiti alla libertà accademica, la normalizzazione del razzismo, dell'intolleranza o di credenze e stereotipi esclusivi. "La nostra missione continua ad essere quella di rafforzare l'unità sociale e la fiducia nella nostra società democratica che valorizza la libertà."

Neutralità politica

In entrambi gli stati, il partito AfD ha ottenuto più del 30% dei voti nelle elezioni del 1º settembre. Nella Turingia, si è classificato come partito principale, mentre in Sassonia ha subito una stretta sconfitta rispetto all'Unione. L'alleanza della Sinistra, guidata da Sahra Wagenknecht, si è classificata terza in entrambi gli stati. Le università, obbligate a mantenere la neutralità politica, non hanno menzionato alcun partito particolare nella loro dichiarazione.

Nella loro dichiarazione, i rappresentanti universitari hanno sottolineato l'importanza di preservare l'autonomia universitaria e la libertà accademica, che svolgono un ruolo vitale nel massimizzare il potenziale della scienza per il beneficio della società. "L'apertura globale è un aspetto indispensabile di questo. Solo un'università che pensa e agisce a livello globale può rimanere competitiva e pronta per il futuro."

Le università della Sassonia e della Turingia, nonostante gli spostamenti politici, confermano il loro impegno nell'accettare studenti da diverse parti del mondo, poiché queste scuole sono note per promuovere un ambiente di apprendimento diversificato. Mantenere una comunità così diversificata nelle scuole è cruciale per preservare la libertà accademica e garantire che le istituzioni rimangano competitive a livello globale.

