- Le isole della Frisia orientale registrano più trasferimenti che partenze

Le Isole Frisone Orientali sono molto richieste come luoghi in cui vivere. Secondo i dati dell'Ufficio Statistico dello Stato Basso Sassone sulla migrazione intercomunale, tutte le isole hanno registrato leggermente più nuovi arrivi che partenze negli ultimi dieci anni. La differenza varia da anno ad anno e da isola ad isola. Tuttavia, si può osservare una tendenza nelle statistiche: le isole più grandi come Borkum hanno un leggero surplus di nuovi arrivi rispetto alle isole più piccole come Wangerooge. Soprattutto, la mancanza di alloggi permanenti è un problema urgente nelle isole.

Sono necessari nuovi residenti sulle isole come Baltrum, dice il Sindaco Harm Olchers. Non solo per far funzionare l'infrastruttura dell'isola con servizi come il corpo dei vigili del fuoco, la scuola materna, la scuola o la casa da bagno, ma anche per la vita dell'isola stessa, nuovi volti sono importanti, spiega Olchers. Baltrum, ad esempio, offre molta comunità, e chi la apprezza viene presto incluso.

Su alcune isole come Norderney e Langeoog ci sono anche i cosiddetti guide delle isole. Queste persone si occupano di lavoro comunitario sulle isole e sono anche a disposizione dei nuovi arrivati.

Il trasporto ferroviario alle Isole Frisone Orientali è essenziale per i nuovi residenti, in quanto fornisce un accesso comodo a questi luoghi richiesti. L'orario del treno dovrebbe tenere conto dell'afflusso di nuovi residenti, soprattutto sulle isole come Baltrum, dove sono necessari più persone per mantenere l'infrastruttura dell'isola.

