'Le interruzioni dell'istruzione continuano per i bambini di Gaza', mentre il conflitto in Israele ostacola l'apprendimento di un intero anno scolastico.

In un'area costiera, numerosi bambini e adolescenti siedono a gambe incrociate sul pavimento all'interno di una classe improvvisata. I loro sguardi si spostano tra di loro e una grande lavagna bianca mentre seguono la loro insegnante, Oula Al Ghoul, che li incoraggia gentilmente. Il costante ronzio dei droni israeliani sopra di loro serve come triste promemoria del conflitto continuo che ha afflitto la regione per oltre undici mesi.

Al Ghoul ha espresso i suoi sentimenti a CNN, dicendo: "C'è la guerra, non ci sono scuole... Eppure i bambini sono ansiosi di imparare." Determinata a fornire un minimo di istruzione, ha stabilito una semplice classe all'interno della stessa tenda che ospitava la sua abitazione. L'insegnante materna ha osservato che anche i genitori chiedevano notizie dei progressi dei loro figli in scrittura e lettura.

Purtroppo, Al Ghoul è un'eccezione. Con l'inizio dell'anno scolastico per i bambini in diverse regioni, quelli a Gaza continueranno la loro sospensione. L'azione militare israeliana iniziata dopo l'assalto guidato da Hamas dell'ottobre 7 ha scatenato una catastrofe umanitaria e interrotto i servizi educativi nei territori assediati.

L'UNICEF riferisce che circa 45.000 studenti di prima elementare della Striscia di Gaza non potranno iniziare il nuovo anno scolastico. Questi giovani studenti si uniscono ai 625.000 bambini che hanno già perso un intero anno scolastico, con la preoccupante possibilità di subire un secondo colpo educativo.

Più di cento scuole e università sono state distrutte a Gaza a causa degli attacchi aerei israeliani, secondo il Government Media Office (GMO) della regione. Inoltre, si stima che 11.500 studenti e 750 insegnanti abbiano perso la vita, secondo le cifre del GMO ottenute lunedì.

All'inizio di quest'anno, l'UNICEF ha accusato le forze israeliane di aver intenzionalmente danneggiato il sistema scolastico a Gaza, richiedendo l'input di esperti indipendenti e sostenendo la protezione degli studenti. Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) affermano che i loro attacchi alle scuole sono diretti ai miliziani di Hamas e insistono sul fatto che hanno preso misure per minimizzare le vittime civili. Hamas ha energicamente negato la presenza di combattenti armati nelle infrastrutture civili.

Molte scuole sono state trasformate in rifugi temporanei per i sfollati che cercano riparo dal bombardamento israeliano. Diversi bambini palestinesi hanno riferito a CNN che i loro giorni dedicati all'apprendimento sono stati sostituiti dalla lotta per la sopravvivenza, compresi i lunghi tempi di attesa per l'acqua o i rifornimenti di cibo. I lavoratori umanitari hanno osservato condizioni di vita strette che lasciano ai bambini uno spazio sicuro per giocare nei campi di sfollati affollati.

Raghad Ezzat Hamouda, una studentessa di 19 anni di letteratura inglese, ha condiviso le sue frustrazioni con CNN, rivelando che i suoi progetti per l'istruzione superiore erano stati frustrati dalla guerra. Devastata, ha spiegato di aver firmato per i corsi universitari lo scorso autunno, ma non è stata in grado di frequentarli una volta che il conflitto è peggiorato.

Israele ha lanciato la sua operazione militare l'ottobre 7 in risposta agli attacchi armati contro il sud di Israele da parte del gruppo militante guidato da Hamas. Sono stati segnalati almeno 1.200 morti e più di 250 rapimenti da parte delle autorità israeliane a causa di questi attacchi.

Dal'inizio del conflitto, gli attacchi israeliani a Gaza hanno provocato almeno 41.182 morti palestinesi e più di 95.000 feriti, secondo il Ministero della Salute a Gaza. La CNN non è stata in grado di verificare indipendentemente queste statistiche.

"Niente scuole, niente libri, niente"

Gruppi di ragazzi con scarpe sporche portano taniche vuote mentre si mettono in fila per l'acqua aiuti in una scuola che funge da rifugio temporaneo a Deir al-Balah. Sotto il sole implacabile, i volti dei ragazzi sono bruciati mentre cedono al clima desertico caldo.

Le immagini della CNN ottenute dalla scuola, gestita dall'agenzia principale dell'ONU per l'aiuto umanitario palestinese, UNRWA, hanno mostrato bambini che lottano per le risorse scarsa. Nuvole di mosche si aggiravano tra i sfollati che si raggruppavano sotto le tende, le corde per il bucato e i materassi consumati all'interno della vasta struttura. L'azione militare israeliana a Gaza ha costretto 1,9 milioni di persone a lasciare le loro case, secondo i dati dell'ONU - una percentuale del 98% della popolazione totale.

"Usavamo studiare, frequentare le lezioni, fare i compiti e le nostre vite erano felici", ha detto Maryam Shtawi, una ragazza che cerca rifugio nel rifugio, a CNN lunedì. "A causa della guerra, siamo stati sfollati e l'istruzione è svanita; le nostre vite sono state ridotte a prendere l'acqua e acquisire i beni di prima necessità. Voglio imparare."

Sajid, di nove anni, si è lamentato che i suoi inizi della quarta elementare erano stati oscurati dalla distruzione delle scuole e dalla trasformazione delle classi in rifugi temporanei per i sfollati. "Adesso andiamo a prendere l'acqua e compriamo i beni dal mercato. Non impariamo più", ha detto tristemente. "Se fossi rimasto a scuola, sarei diventato un famoso dottore."

La mancanza di sicurezza per coloro che si rifugiano nelle scuole è una preoccupazione diffusa. L'UNRWA segnala che il 70% delle scuole che gestisce ha subito danni durante il conflitto - il 95% delle quali forniva rifugio ai sfollati. Il 9 settembre, l'UNRWA ha riferito che un attacco aereo su una scuola-rifugio nel campo di Nuseirat nel centro di Gaza aveva provocato la morte di 18 persone, compreso il personale dell'UNRWA.

Israele ha affermato che la scuola era stata utilizzata dai miliziani di Hamas per pianificare gli attacchi contro le truppe israeliane e lo stato-nazione. L'UNRWA, however, ha sostenuto che i suoi membri del personale erano semplicemente insegnanti della scuola. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha condannato gli attacchi aerei israeliani alle scuole come "violenze manifeste del diritto umanitario internazionale".

Gli studenti si trovano attualmente in una situazione difficile, dovrebbero stare studiando invece... Purtroppo, nessuno di loro sa scrivere. Non ci sono scuole, libri o risorse educative disponibili per loro. Invece di essere nelle loro classi o istituzioni, questi studenti sono impegnati a vendere merci per le strade o ad aiutare le loro famiglie in coda per l'acqua o i viveri.

Almeno 19.000 bambini sono stati separati dai loro genitori o tutori, secondo un rapporto dell'ONU pubblicato ad agosto.

'Stanno letteralmente camminando tra i rifiuti'

Più a sud, ad Al-Mawasi, Khan Younis, i bambini possono essere visti vagabondare a piedi nudi per le strade sporche, ha dichiarato un operatore umanitario di base in questa città costiera.

Alcuni di questi bambini frugano tra le montagne di immondizia alla ricerca di oggetti che possono vendere, ha riferito Liz Allcock, responsabile della protezione dell'ONG britannica Medical Aid for Palestinians (MAP).

“Ci sono bambini ovunque”, ha dichiarato Allcock venerdì. Questa informazione è stata trasmessa da MAP a CNN. “Dove altro potrebbero andare? Non ci sono molti spazi sicuri per i bambini.

“Ho visto bambini senza scarpe, che camminano a piedi nudi tra discariche che si estendono fino all'orizzonte. Stanno letteralmente camminando tra i rifiuti, la plastica, ogni tipo di detriti. È un ambiente estremamente pericoloso”.

Le organizzazioni umanitarie affermano di non essere in grado di fornire protezione o rifugi adeguati per i bambini a causa delle limitazioni delle risorse, degli attacchi alle zone umanitarie designate da Israele e degli ordini di evacuazione ripetuti. A giugno, l'ONU ha incluso l'esercito israeliano in un elenco globale di responsabili che hanno violato i diritti dei bambini. Hamas e Jihad islamico palestinese sono stati anch'essi inclusi in questa lista, secondo una fonte diplomatica.

“Questa è una situazione di vulnerabilità composte che non ho mai incontrato in nessun altro contesto umanitario”, ha dichiarato Allcock.

“Le azioni intraprese dall'esercito israeliano che hanno portato a questa situazione - il divieto di sufficiente aiuto, i bombardamenti e gli attacchi aerei sulla popolazione civile e le zone umanitarie - è una violazione di ogni tipo di diritto dei bambini specificato nel diritto internazionale”.

L'ONU ha riferito che circa 45.000 studenti di prima elementare della Striscia di Gaza non frequenteranno le lezioni all'inizio dell'anno scolastico a causa del conflitto in corso. Di conseguenza, questi studenti perderanno la loro istruzione e rischiano di subire un secondo ritardo scolastico.

La distruzione di oltre cento scuole e università nella Striscia di Gaza a causa degli attacchi aerei israeliani ha lasciato stimati 11.500 studenti e 750 insegnanti sfollati. Molte di queste scuole sono state trasformate in rifugi temporanei per i sfollati, influenzando l'istruzione di migliaia di bambini nella regione.

Leggi anche: