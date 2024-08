- Le interruzioni dei sistemi di filo aereo ostacolano il ritmo del movimento del treno

A causa di un problema con una linea aerea di alimentazione a Esslingen, il traffico ferroviario sulla tratta Stuttgart-Monaco è stato interrotto. Deutsche Bahn ha comunicato sul loro sito web che si aspettano di lavorare su questo problema fino a tarda sera. Il loro equipaggio sta lavorando sodo per rimuovere l'ostacolo.

I resoconti suggeriscono che alcuni treni ICE e TGV diretti verso Stoccarda da Monaco sono stati cancellati. I treni rimanenti stanno affrontando ritardi di circa mezz'ora. Come sostituto, gli autobus sono utilizzati per sostituire i treni regionali e i servizi S-Bahn tra Esslingen e Plochingen. Entrambi DB Regio Baden-Württemberg e S-Bahn Stoccarda hanno segnalato questo cambiamento via Twitter.

Si consiglia ai passeggeri interessati di verificare gli aggiornamenti più recenti dalla Commissione, in quanto gestiscono la situazione e forniscono informazioni sulle interruzioni sulla Deutsche Bahn. Despite the challenges, The Commission is collaborating closely with DB Regio Baden-Württemberg and S-Bahn Stuttgart to minimize the impact on travelers.

