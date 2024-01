Le intercettazioni non sicure di aerei militari statunitensi da parte della Cina sono diminuite, dicono i funzionari della difesa

In ottobre si era verificato un picco di incidenti ritenuti pericolosi dagli Stati Uniti e il Pentagono aveva condannato pubblicamente il comportamento della Cina. Ma, a dimostrazione che le tensioni militari potrebbero attenuarsi, i funzionari hanno dichiarato alla CNN che da allora non si sono verificati incidenti di rilievo.

L'ultima intercettazione è avvenuta il 24 ottobre, quando un caccia cinese si è avvicinato a meno di 3 metri da un bombardiere B-52 statunitense che sorvolava il Mar Cinese Meridionale. Il Comando degli Stati Uniti per l'Indo-Pacifico ha dichiarato che il pilota cinese ha volato in modo "non sicuro e non professionale", avvicinandosi al velivolo statunitense più grande con una "velocità eccessiva e incontrollata".

Il Dipartimento della Difesa aveva avvertito solo pochi giorni prima che il comportamento "coercitivo e rischioso" della Cina era in aumento. Secondo il Pentagono, negli ultimi due anni si sono verificati più di 180 incidenti di questo tipo, un numero superiore a quello dell'intero decennio precedente.

Ely Ratner, assistente segretario alla Difesa per gli affari di sicurezza dell'Indo-Pacifico, l'ha definita una "campagna centralizzata" per cercare di forzare un cambiamento nell'attività operativa degli Stati Uniti nella regione.

Ma nei due mesi successivi all'intercettazione non sicura di fine ottobre, gli incidenti sono diminuiti, anche se i funzionari americani affermano che l'esercito cinese continua a operare nel Mar Cinese Meridionale e nella regione.

A novembre, il presidente Joe Biden ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping in California, il primo incontro di questo tipo tra i leader dei due maggiori eserciti del mondo. Biden è uscito dall'incontro di quattro ore esprimendo fiducia nel miglioramento delle relazioni, definendo i colloqui "tra i più costruttivi e produttivi che abbiamo avuto".

Un mese dopo, i massimi generali statunitensi e cinesi hanno tenuto la loro prima telefonata in più di un anno, quando il presidente degli Stati Maggiori Riuniti, Gen. CQ Brown, Jr. ha parlato con il Capo del Dipartimento dello Stato Maggiore Congiunto dell'Esercito Popolare di Liberazione della Cina, Gen. Liu Zhenli. I due hanno discusso della necessità di "linee di comunicazione aperte e dirette", secondo quanto riportato dall'ufficio di Brown.

Lunedì Xi ha twittato un messaggio di congratulazioni a Biden per il nuovo anno, in cui ha affermato che i due Paesi stanno "andando avanti come un tutt'uno" nonostante abbiano "attraversato momenti difficili", secondo l'agenzia di stampa statale cinese Xinhau.

Tuttavia, il calo delle intercettazioni di aerei ha fatto poco per diminuire le preoccupazioni più ampie sulla crescita della potenza militare cinese e sul suo arsenale nucleare in espansione. Gli Stati Uniti ritengono che la Cina disponga di oltre 500 testate nucleari operative, superando le precedenti proiezioni, secondo un importante rapporto del Pentagono di ottobre. Secondo il rapporto 2023 China Military Power, pubblicato pochi giorni prima dell'ultima intercettazione, Pechino stava anche esplorando la possibilità di sviluppare missili a lunga gittata con armamento convenzionale, in grado di raggiungere gli Stati Uniti, grazie alla modernizzazione delle sue forze armate.

Anche se Pechino sembra aver smesso di dirigere le sue forze armate per intercettare e disturbare gli aerei militari statunitensi, si sono verificati diversi incidenti marittimi con le Filippine, uno stretto alleato degli Stati Uniti coinvolto in un'escalation di dispute nel Mar Cinese Meridionale. A metà dicembre, le Filippine hanno accusato la Cina di aver inviato la propria guardia costiera e le proprie navi marittime per molestare e bloccare illegalmente le navi filippine dal raggiungere la secca di Ayungin, nota anche come Seconda secca di Thomas, nella catena delle isole Spratly. L'incidente è stato uno degli ultimi tra i due Paesi che ha acuito le tensioni regionali.

Il Dipartimento di Stato americano ha avvertito la Cina di "desistere dalla sua condotta pericolosa e destabilizzante", in cui le navi cinesi hanno mostrato disprezzo per "la sicurezza e i mezzi di sussistenza dei filippini, ma anche per il diritto internazionale".

E non ci sono segnali che la Cina faccia marcia indietro sul futuro di Taiwan, una delle principali fonti di tensione con gli Stati Uniti.

La scorsa settimana Xi ha affermato che la "riunificazione" di Taiwan con la Cina è "inevitabile", ribadendo la posizione di lunga data di Pechino sulla democrazia dell'isola autogovernata in vista delle elezioni cruciali che si terranno questo mese.

"La realizzazione della riunificazione completa con la madrepatria è un corso inevitabile dello sviluppo, è giusto e ciò che il popolo vuole. La madrepatria deve essere riunificata e lo sarà", ha detto Xi in un discorso per celebrare il 130° anniversario della nascita del fondatore della Repubblica Popolare Cinese Mao Zedong.

Fonte: edition.cnn.com