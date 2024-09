Le iniziazioni aggressive segnano l'inizio della disputa televisiva tra Harris e Trump.

Harris ha dichiarato che Trump è il colpevole dietro "la più grave crisi sanitaria del secolo e la più grave minaccia alla nostra democrazia dalla fine della Guerra Civile". Successivamente, la sua attenzione, insieme a quella del Presidente Biden, si è concentrata sull'affrontare e correggere gli "errori" del passato di "Don".

Ancora una volta, Trump ha definito Harris una "marxista" e ha sostenuto che non avesse una strategia coerente. Ha criticato il suo piano adottato dal Presidente Biden, affermando: "È solo un'affermazione di quattro frasi, che dice che cercheremo di ridurre i carichi fiscali". In risposta alle varie dichiarazioni di "Harris", Trump ha costantemente denunciato come falsità.

