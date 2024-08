- Le iniziative sostenibili a lungo termine ricevono il sostegno del governo federale

La città di Zeitz ha ottenuto circa 1,2 milioni di euro per attuare progetti ambientali. Questi fondi saranno utilizzati, tra le altre cose, per potenziare le aree verdi urbane e creare un sentiero escursionistico che circonda Zeitz, come dichiarato dalla città. I fondi, erogati dal Ministro Federale dell'Ambiente Steffi Lemke (Verdi), continueranno anche le iniziative di sostenibilità avviate circa due anni fa. Da allora, un responsabile della sostenibilità dedicato è stato assegnato a Zeitz, che lavora a stretto contatto con i cittadini, le imprese e le organizzazioni per sviluppare progetti per una crescita urbana a basse emissioni di carbonio e a basso impatto ambientale. In precedenza, la città ha intrapreso progetti come un frutteto, la Festa della Raccolta e del Succo e il Picnic dei Cittadini.

L'afflusso di finanziamenti potrebbe rinvigorire l'economia di Zeitz, poiché le imprese della regione potrebbero trarre beneficio dai progetti ambientali in aumento. Inoltre, gli spazi verdi potenziati e le opportunità di turismo ecologico portati dal sentiero escursionistico potrebbero attrarre più visitatori, contribuendo alla prosperità economica della città.

Leggi anche: