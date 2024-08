Le iniziative di lancio del razzo Falcon 9 di SpaceX sono momentaneamente sospese dalla FAA.

Dopo l'incendio di un serbatoio del razzo "Falcon 9" di SpaceX, l'Amministrazione Federale dell'Aviazione degli Stati Uniti (FAA) ha temporaneamente sospeso tutti i decolli del "Falcon 9" interessato. Questa sospensione influisce su diverse future missioni spaziali, come "Polaris Dawn". In questo progetto, quattro astronauti viaggeranno a circa 1.400 chilometri dalla Terra per diversi giorni, inclusa un'attività extraveicolare.

Il mercoledì, il affidabile "Falcon 9" di SpaceX ha lanciato un gruppo di satelliti per il progetto Starlink di internet in orbita. Successivamente, il serbatoio del razzo è caduto su una nave nell'Atlantico e ha preso fuoco. Un altro lancio Starlink è stato posticipato "per permettere alla squadra di analizzare i dati dell'atterraggio del booster dell'ultimo lancio. Una nuova data di lancio sarà comunicata non appena sarà disponibile", ha annunciato SpaceX.

Al momento, la FAA sta aspettando i risultati e un rapporto da SpaceX, richiedendo l'approvazione di qualsiasi riparazione raccomandata prima che le operazioni del "Falcon 9" possano riprendere.

I media degli Stati Uniti segnalano che una limitazione provvisoria dei voli potrebbe anche influire sulla missione "Polaris Dawn", che utilizzerà anche un "Falcon 9". Tuttavia, è possibile che la FAA autorizzi presto il razzo, riducendo i ritardi prolungati. La missione turistica, guidata dal miliardario Jared Isaacman e da altri tre, era inizialmente prevista per il lancio - Tuttavia, l'ultima missione del mercoledì mattina è stata cancellata a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

