Le informazioni finanziarie di Trump mostrano milioni ottenuti da contratti di licenza e costosi giudizi civili

Il documento, che ammonta a oltre 250 pagine, offre uno scorcio sulle estese finanze del presidente, comprese le sue attività immobiliari, gli investimenti, i redditi e i debiti. Il documento dell'FEC segna il primo aggiornamento pubblico delle sue finanze nell'ultimo anno.

I documenti ricordano gli interessi imprenditoriali di Trump in tutto il mondo, comprese le dozzine di marchi registrati in Cina, oltre a quelli in Arabia Saudita, Iran, Ucraina e Israele, tra gli altri. Rivelano anche dettagli su come il presidente conserva la sua fortuna, da milioni di dollari in criptovalute a un investimento a sei cifre in barre d'oro.

Trump ha costantemente evitato la tradizione dei candidati dei principali partiti di rendere pubblici i suoi dichiarativi fiscali, e i documenti di disclosure finanziario offrono un'immagine incompleta poiché i dichiaranti sono tenuti a rivelare i redditi e i beni solo in fasce ampie.

CNN ha contattato la campagna di Trump per un commento.

La disclosure finanziaria elenca debiti superiori a 50 milioni di dollari dovuti a E. Jean Carroll e all'avvocato generale di New York. I debiti sono descritti come "litigation; stayed pending appeal; bonded". Un giudice di New York ha ordinato a Trump di pagare 454 milioni di dollari in un caso di frode civile di febbraio, mentre una giuria federale ha assegnato a Carroll 83,3 milioni di dollari per un caso di diffamazione in gennaio. Trump ha posto cauzioni per entrambi i giudizi mentre fa appello alle decisioni.

Nel frattempo, il più grande segmento del patrimonio netto di Trump, almeno sulla carta, è la sua quota di proprietà della Trump Media & Technology Group, la società madre del social network Truth Social, secondo la ricerca di Forbes. Nella disclosure, Trump ha segnalato di possedere quasi 115 milioni di azioni ordinarie della società - che varrebbero circa 2,7 miliardi di dollari alla prezzo attuale di 23,57. La disclosure segnala che Trump ha concordato un periodo di lock-up impedendogli di vendere azioni per sei mesi dopo che la società è diventata pubblica a marzo 2024.

Trump ha segnalato di aver guadagnato più di 12 milioni di dollari attraverso accordi di licenza e royalty da due LLC che possiede, compresi circa 7,2 milioni come parte di un "accordo di licenza con NFT INT, LLC", la società che vende carte digitali NFT "da collezione" che raffigurano l'ex presidente. Tale importo è aumentato rispetto ai circa 300.000 dollari che ha segnalato di aver ricevuto come parte di tale accordo nella sua disclosure precedente, presentata un anno fa.

Trump ha segnalato di aver guadagnato più di 5 milioni di dollari attraverso CIC Ventures LLC, principalmente in royalty per i suoi libri "Letters to Trump" e "Our Journey Together". Ha anche segnalato di aver guadagnato 300.000 dollari dal "The Greenwood Bible", un'impresa associata al cantante country Lee Greenwood.

Le disclosure non segnalano ancora alcun reddito dalle scarpe Trump che ha iniziato a promuovere a febbraio, che è anche associato a CIC Ventures LLC.

Trump possiede anche tra 1 e 5 milioni di dollari in criptovaluta ethereum, secondo i documenti. Non è chiaro se abbia aumentato la sua posizione passata in criptovaluta o se l'aumento di valore rifletta l'ondata recente del prezzo dell'ethereum. Ma la sua posizione continua in denaro digitale arriva mentre Trump promette una serie di politiche pro-criptovaluta se eletto e mentre la sua attività familiare pianifica un ingresso nell'industria emergente.

"Ho veramente perso la testa per Crypto", ha recentemente scritto suo figlio Eric Trump, che ora guida l'Organizzazione Trump, su X.

Una delle principali fonti di reddito di Trump è stata il ricavo dal suo club Mar-a-Lago a Palm Beach, in Florida. Ha segnalato di aver guadagnato circa 57 milioni di dollari dal club, in calo rispetto ai circa 65 milioni segnalati nella disclosure precedente.

Trump ha segnalato di aver sciolto dozzine di entità imprenditoriali nel 2023, comprese tre società collegate alla Cina - THC China Development LLC, THC China Technical Services LLC e THC China Technical Services Manager Corp. Queste sembrano essere collegate a progetti immobiliari che Trump stava esplorando nel paese prima di diventare presidente, secondo il reporting del New York Times del 2020. La sua disclosure segnala che possiede ancora dozzine di marchi in Cina.

I documenti mostrano che Trump ha estinto un prestito in ottobre 2023 a Deutsche Bank tra 25 e 50 milioni di dollari per un mutuo sul suo Chicago Trump International Hotel. Quello stesso mese, il processo civile per frode dell'ex presidente è iniziato, in cui il giudice ha stabilito che Trump aveva sopravvalutato il valore dei suoi beni nei suoi stati finanziari per ottenere tassi di prestito più favorevoli da Deutsche Bank e altri.

Le presentazioni mostrano anche il reddito guadagnato dall'ex first lady Melania Trump. Ha incassato 237.500 dollari per un'intervista in aprile di quest'anno con i Log Cabin Republicans a Palm Beach, in Florida. CNN ha precedentemente riferito che Trump ha partecipato a un evento di raccolta fondi per il gruppo LGBTQ conservatore tenuto a Mar-a-Lago.

Ha anche guadagnato più di 330.000 dollari per un accordo di licenza per la vendita di carte digitali da collezione o NFT. Ha iniziato a lanciare prodotti digitali nel 2021 dopo che suo marito ha lasciato la Casa Bianca. Offerte recenti hanno incluso una collezione 1776 e una - con un'immagine artistica del suo viso - in onore del mese della storia delle donne.

In aprile, la Casa Bianca ha pubblicato le dichiarative fiscali del vicepresidente Kamala Harris - la candidata presidenziale democratica - e del secondo gentleman Doug Emhoff, mostrando che la coppia ha guadagnato 450.299 dollari nel 2023. La sua disclosure finanziaria più recente, di maggio, è solo di 16 pagine.

Chiamato in merito alle dichiarative fiscali di Trump in aprile dopo che Biden le ha rese pubbliche, la portavoce della campagna di Trump Karoline Leavitt ha sostenuto che Trump aveva "reso più informazioni al pubblico americano sulle sue finanze personali di qualsiasi candidato nella storia", aggiungendo che le sue tasse erano state "illegalmente trapelate" al New York Times e la sua attività era stata oggetto di un processo civile.

Nel dicembre 2022, i democratici del Congresso hanno pubblicato sei anni delle dichiarative fiscali federali di Trump.

Questa storia è stata aggiornata con ulteriori rapporti.

CNN’s Katelyn Polantz ha contribuito a questa storia.

La dichiarazione finanziaria evidenzia anche l'impegno di Trump in politica attraverso la sua quota di proprietà della Trump Media & Technology Group e i suoi accordi di licenza, come quello con NFT INT, LLC.

Despite his consistent refusal to release his tax returns, the financial disclosure reports reveal significant financial obligations, including liabilities in excess of $50 million, and earnings from various sources, including his Mar-a-Lago club and licensing agreements.

