1. Medio Oriente

Hezbollah ha promesso rappresaglie per un attacco israeliano che ha causato la morte di almeno nove persone e il ferimento di molte altre in Lebanon martedì. L'attacco ha coinvolto l'esplosione di cercapersone appartenenti a membri di Hezbollah, sostenuti dall'Iran, quasi simultaneamente. Le immagini mostrano passanti e negozianti che cadono per strada dopo le esplosioni. Israele è considerato il responsabile dell'attacco, secondo le informazioni di CNN. Il New York Times ha riferito che Israele ha fatto entrare di nascosto esplosivi in un lotto di cercapersone destinati a Hezbollah. Un interruttore è stato installato per farli detonare a distanza, secondo il rapporto. Israele non ha ancora commentato la questione. L'attacco potrebbe intensificare le tensioni nel Medio Oriente, già alte a causa dei conflitti di Israele con Hamas a Gaza. Inoltre, evidenzia la vulnerabilità di Hezbollah, che ha subito danni significativi alla sua rete di comunicazione.

2. Elezioni presidenziali

Dopo un presunto tentativo di assassinio, entrambi i candidati alla presidenza hanno ripreso le loro attività di campagna negli stati cruciali martedì. La vicepresidente Kamala Harris ha parlato alla National Association of Black Journalists a Philadelphia, dove ha condannato le voci diffamatorie sui migranti a Springfield, Ohio, come "un disonore". Trump ha ospitato un town hall a Flint, Michigan, e ha accolto i sostenitori al suo primo evento di campagna dopo l'apparente tentativo di assassinio. Ha parlato di dazi, delle sue recenti conversazioni con il presidente Joe Biden e Harris, e ha commentato le prestazioni del Secret Service durante l'incidente.

3. Trattamenti IVF

I senatori repubblicani hanno bloccato martedì un disegno di legge che mirava ad assicurare l'accesso nazionale ai trattamenti di fecondazione in vitro (IVF). I democratici hanno ripresentato il disegno di legge dopo il precedente blocco dei repubblicani per l'avanzamento del disegno di legge a giugno. La proposta di legge renderebbe i trattamenti IVF più accessibili obbligando la copertura per i trattamenti di fertilità sotto l'assicurazione sponsorizzata dall'azienda e alcuni piani assicurativi pubblici. Inoltre, espanderebbe la copertura dei trattamenti di fertilità, compresi quelli IVF, per i membri delle forze armate e i veterani della salute degli Stati Uniti. Molti repubblicani hanno criticato l'iniziativa guidata dai democratici come un'ingerenza ingiustificata, ma hanno espresso il loro sostegno all'IVF. Il voto fa parte di un piano più ampio dei democratici del Senato per distinguersi dai repubblicani riguardo alla salute riproduttiva man mano che si avvicinano le elezioni.

4. Lavoratori dell'auto

Il presidente del sindacato United Auto Workers Shawn Fain ha annunciato martedì che il sindacato intende condurre votazioni per l'autorizzazione allo sciopero contro Stellantis. L'azienda sta affrontando accuse di non aver rispettato le garanzie fatte in un accordo del 2023, che ha posto fine a uno sciopero di sei settimane. In quel momento, Stellantis aveva 43.000 membri del sindacato UAW in 19 impianti di produzione in tutto il paese. È possibile che solo alcuni locali tengano votazioni per l'autorizzazione allo sciopero, il che potrebbe influire sulle operazioni di diverse strutture di Stellantis. Tuttavia, anche uno sciopero limitato potrebbe avere un impatto su più centri di operazioni di Stellantis. Stellantis nega di aver violato l'accordo e afferma di avere ancora abbastanza tempo per raggiungere gli obiettivi di investimento e gli impegni di produzione concordati.

5. Sean ‘Diddy’ Combs

Sean "Diddy" Combs dovrebbe contestare la decisione di un giudice federale di tenerlo in detenzione senza cauzione dopo aver comparso in tribunale martedì e aver dichiarato di non colpevolezza per accuse che includono il racket, la tratta di esseri umani e il trasporto con l'intenzione di prostituirsi. Combs rimarrà in custodia fino all'udienza del tribunale, ha stabilito il giudice. Il musicista è stato arrestato lunedì all'Hotel Park Hyatt di Manhattan e trasferito alla custodia federale dalle Investigazioni sulla sicurezza interna, secondo una fonte che ha assistito alle trattative per la sua resa. L'indictment sostiene che Combs, 54 anni, ha guidato un'organizzazione criminale utilizzando il suo impero aziendale per coinvolgere attività illecite, tra cui la tratta di esseri umani, il lavoro forzato, il sequestro di persona, l'incendio doloso, la corruzione e l'ostacolo alla giustizia.

La Federal Reserve annuncerà la sua decisione sui tassi di interesse

La Federal Reserve annuncerà oggi la sua decisione sui tassi di interesse, che segnerà il primo taglio dei tassi dal 2020. La decisione rappresenta un importante traguardo nella battaglia della banca centrale contro l'inflazione e fornisce un po' di sollievo agli americani che lottano con i costi dell'inflazione.

Lunchables ha un nuovo concorrente

Popular YouTube personalities hanno sfidato Lunchables, offrendo un'alternativa "più sana" rivolta al loro giovane pubblico. Tuttavia, l'assenza di frutta fresca potrebbe deludere i genitori.

Perché i genitori devono essere cauti con i trampolini

L'American Academy of Pediatrics sconsiglia l'uso domestico dei trampolini a causa del alto rischio di infortunio. Un pediatra spiega perché i genitori devono preoccuparsi.

L'India celebra il festival Hindu Ganesh Chaturthi

I devoti in India si sono riuniti per il festival Hindu Ganesh Chaturthi, celebrando la nascita di Ganesha, il dio della prosperità e della saggezza.

La collezione di monete più costosa del mondo?

Un collezionista ha proibito la vendita delle sue monete per 100 anni. Un secolo dopo, il primo set è stato venduto per oltre 16 milioni di dollari.

I Miami Dolphins mettono Tua Tagovailoa nella lista degli infortunati

I Miami Dolphins hanno inserito il loro quarterback Tua Tagovailoa nella lista degli infortunati dopo la sua ultima commozione cerebrale.

48Questo è il numero di giorni che mancano alle elezioni presidenziali del 2024. Con poco tempo rimasto nella competizione, l'ex presidente Donald Trump e i suoi figli hanno avviato questa settimana una nuova iniziativa di criptovaluta, secondo quanto riferito potrebbe essere piena di rischi e dilemmi etici se dovesse vincere.

C'è un divario significativo tra la specie umana e l'oceano. Il nostro obiettivo è guidare quella trasformazione intergenerazionale e ricreare il legame tra l'umanità e il mare.

— Sean Wolpert, a capo di DEEP, un'azienda con sede nel Regno Unito che sta cercando di creare un habitat sottomarino consistente entro il 2027. La spina dorsale del suo ambizioso progetto è un'abitazione sottomarina chiamata il sistema Sentinella, che l'azienda promette di permettere alle persone di vivere e lavorare a una profondità di circa 200 metri per circa un mese.

L'IA sta rivoluzionando il trattamento del cancro negli Emirati Arabi Uniti Il Cleveland Clinic Abu Dhabi sta utilizzando l'intelligenza artificiale per rivoluzionare il trattamento del cancro. Scopri come l'IA può aiutare a rilevare il cancro in fase precoce, guidare i medici nella diagnosi e migliorare i risultati dei pazienti.

