1. Medio Oriente

L'esercito israeliano sta spostando la sua attenzione e le risorse verso il confine con il Libano, dove ci sono scontri quotidiani con il gruppo militante Hezbollah. Giovedì, Israele e Hezbollah hanno ingaggiato numerosi scontri. Entrambe le parti sembrano intensificare gli attacchi dopo che Israele ha preso di mira i membri di Hezbollah con esplosivi nascosti nei cercapersone e nelle radio portatili questa settimana, portando il Medio Oriente sull'orlo di un conflitto più ampio quasi un anno dopo che il gruppo militante palestinese Hamas ha lanciato il suo attacco dell'ottobre 7 contro Israele. Il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha dichiarato che Israele ha superato tutte le linee rosse con le esplosioni e ha avvertito che il conflitto non si fermerà sul fronte libanese finché non cesseranno le ostilità a Gaza.

2. Mercato azionario

Giovedì, i titoli hanno chiuso a nuovi massimi storici dopo il tanto atteso taglio dei tassi d'interesse della Federal Reserve. Il Dow Jones ha guadagnato 522 punti, pari all'1,3%, raggiungendo un nuovo picco dopo aver superato per la prima volta il livello dei 42.000 punti. L'S&P 500 è aumentato del 1,7%, superando per la prima volta la soglia dei 5.700 punti, mentre il Nasdaq Composite ha guadagnato il 2,5%. Le azioni tecnologiche come Nvidia, Meta e Apple sono aumentate, così come quelle di Tesla. Mercoledì, la Fed ha tagliato i tassi di mezzo punto, abbassandoli da un massimo di 23 anni. La riduzione dei tassi di interesse dovrebbe alleviare la pressione sulle corporation e sulle persone comuni, compresi i potenziali acquirenti di case. Gli analisti prevedono che la domanda di case aumenterà notevolmente dopo che la Fed ha fatto cenno ad altri tagli dei tassi entro fine anno.

3. Controvvenzione politica

Mark Robinson, il controverso candidato repubblicano sostenuto da Trump per la governatorato della Carolina del Nord, ha fatto commenti osceni su un sito di intrattenimento per adulti più di un decennio fa, in cui si è definito un "NAZI nero!" e ha espresso il sostegno alla reintroduzione della schiavitù, come ha scoperto una ricerca di CNN KFile. Robinson ha elencato il suo nome completo nel profilo, oltre a un indirizzo email che ha utilizzato su numerosi siti web per decenni. Robinson ha negato di aver fatto tali commenti e ha promesso di continuare la sua campagna. Questo scandalo potrebbe influire sulla corsa presidenziale: l'ex presidente Donald Trump ha vinto lo stato del Tar Heel nel 2020 per circa 74.000 voti su poco più di 5,4 milioni di voti espressi, e la campagna della vicepresidente Kamala Harris e i democratici stanno facendo uno sforzo significativo per conquistare lo stato.

4. Voto per corrispondenza

Il direttore delle poste degli Stati Uniti, Louis DeJoy, ha promesso che il servizio postale degli Stati Uniti farà "sforzi straordinari" per consegnare tutti i voti per corrispondenza in tempo quest'anno e ha consigliato alle persone di spedire i loro voti almeno una settimana prima del giorno delle elezioni il 5 novembre. Il servizio postale degli Stati Uniti lavorerà "24 ore su 24" e implementerà "misure senza precedenti" per garantire la consegna tempestiva dei voti per corrispondenza, ha detto DeJoy giovedì. Le sue dichiarazioni sono arrivate dopo che un gruppo bipartisan di funzionari elettorali ha espresso preoccupazione per la consegna dei voti per corrispondenza e mentre Trump ha ripreso le false affermazioni infondate sulla presunta frode nel voto per corrispondenza. Il voto fraudolento è estremamente raro nelle elezioni degli Stati Uniti, secondo gli studi dei gruppi liberal e conservatori. Tuttavia, gli attacchi di Trump contro la pratica hanno reso meno popolare il voto per corrispondenza tra gli elettori repubblicani.

5. Origini del Covid-19

Dopo aver condotto un'analisi approfondita del materiale genetico di centinaia di tamponi prelevati dalle pareti, dai pavimenti, dalle macchine e dalle grondaie all'interno del mercato all'ingrosso di frutti di mare Huanan a Wuhan, in Cina - un sito spesso indicato come epicentro della diffusione iniziale del Covid-19 - i ricercatori hanno scoperto quali specie animali specifiche erano presenti nella stessa area in cui hanno trovato anche i campioni più positivi del virus che causa il Covid-19. I campioni di specie animali scoperti includono il cane procione, il ratto bamboo dalla coda grigia, il cane, il coniglio europeo, l'istrice dell'Amur, il porcospino malese, il marmotta himalayana e la civetta palmata mascherata. Tra gli animali presenti al mercato, i conigli, i cani e i cani procione sono noti per essere suscettibili alle infezioni da Covid-19. I cani procione sono stati dimostrati anche in grado di trasmettere l'infezione, rendendoli un forte candidato per gli animali che hanno trasmesso per primi il virus agli esseri umani.

Statisticamente parlando, 10 piedi di aumento del livello del mare potrebbero manifestarsi se il ghiacciaio Thwaites in Antartide si spezzasse. A causa del nostro aumento delle temperature, gli esperti prevedono che potrebbe cedere entro 200 anni, con conseguenze disastrose per le comunità costiere da Miami e Londra a Bangladesh e alle Isole del Pacifico.

"Questa è una cosa che conserverò per molto tempo."

— LA Dodgers star Shohei Ohtanidopo aver segnato il suo ingresso nel prestigioso 50-50 club. Una stagione 50-50 comporta il battito di più di 50 fuoricampo e il furto di più di 50 basi in una singola stagione. Nella partita di giovedì contro i Miami Marlins, Ohtani ha colpito il suo 50° fuoricampo nell'ottavo inning dopo i suoi 50° e 51° furti di base durante la partita.

Nonostante i conflitti in corso nel Medio Oriente e a Gaza, è importante per noi restare informati sulla situazione per prendere decisioni informate e continuare con le nostre vite quotidiane. Dopo il taglio dei tassi di interesse della Fed, il mercato azionario ha raggiunto nuovi massimi, il che potrebbe potenzialmente influire sulla domanda di case negli Stati Uniti, poiché gli analisti prevedono un notevole aumento.

