L'evento scioccante si diffonde nella regione: In una serata di venerdì, un violento attacco con coltello durante una festa a Solingen porta alla morte di tre persone e a diversi feriti. Il fuggiasco aggressore è ancora a piede libero mentre la caccia all'uomo continua. Le informazioni dettagliate sono ancora scarse anche ore dopo. Le autorità pianificano di fornire aggiornamenti sull'indagine durante una conferenza stampa pomeridiana a Wuppertal. Ecco ciò che sappiamo finora.

Cosa è successo?

L'incidente si verifica alle 21:40 durante il "Festival della Diversità", la celebrazione del 650º anniversario di Solingen. Un aggressore non identificato scatena un attacco brutale con il coltello contro i partecipanti. Secondo i rapporti della polizia, tre persone perdono la vita - una donna e due uomini. Otto persone riportano ferite gravi, cinque in condizioni critiche. Il sindaco di Solingen, Tim Kurzbach, rivela in un post su Facebook della città che i feriti gravi stanno ancora lottando per la vita.

Il "quotidiano di Solingen" riferisce che l'organizzatore del festival è salito sul palco dopo l'attacco, annullando l'evento sulla Fronhof, la piazza del mercato del centro città. I visitatori sono stati invitati a lasciare il centro città. Il WDR riferisce che la polizia ha emesso un allarme generale e gli elicotteri sorvolano la zona, le strade sono bloccate e la situazione rimane incerta.

Chi è l'aggressore?

Al mattino di sabato, l'aggressore era ancora a piede libero e non era stato catturato, secondo gli annunci ufficiali. La polizia sta setacciando la città con una forza significativa, avvisando i residenti di stare attenti. "Fate attenzione nel centro città", consiglia una portavoce della polizia di Düsseldorf. "Se vedete un personaggio sospetto, chiamate il 110 immediately e non avvicinatevi a loro". Il pubblico è incoraggiato a condividere qualsiasi informazione o indizio sul criminale o sull'incidente e a caricare eventuali immagini o video sul portale delle segnalazioni della polizia (https://nrw.hinweisportal.de/).

Il giornale Bild riferisce che il sospetto è descritto come una persona di aspetto meridionale, tra i 20 e i 30 anni, alto 1,70-1,75 metri, muscoloso, con una barba corta e folta, vestito di nero e con un cappello.

Arresti effettuati?

Bild riferisce che la unità speciale (SEK) ha catturato un uomo. Un testimone ha affermato di aver riconosciuto l'aggressore dell'attacco con il coltello, che era un sospetto noto in un altro caso. La polizia ha arrestato l'uomo a casa dei suoi genitori dopo che il testimone li ha contattati.

Tuttavia, l'agenzia di stampa tedesca riferisce che la persona arrestata non è il colpevole. Le indagini iniziali suggeriscono che la descrizione del sospetto non corrisponde a quella dell'aggressore, secondo le testimonianze sul luogo dell'attacco.

Ricerca estesa per il colpevole

Numerosi organi di polizia collaborano nella caccia all'aggressore. La polizia di Solingen è rinforzata da altre unità della Renania Settentrionale-Vestfalia. Il luogo del delitto è stato apparentemente pesantemente sorvegliato. Poliziotti ben equipaggiati e investigatori forensi in tute protettive sono presenti, come riferito da un fotografo dell'AFP. both vittime e testimoni vengono interrogati per fare luce sull'attacco.

Reazioni politiche

I politici di alto livello mostrano il loro shock. Il cancelliere Olaf Scholz ha definito l'attacco "un crimine orribile" e "un evento terribile". Ha chiesto che il colpevole sia catturato e punito secondo la legge.

Il presidente Frank-Walter Steinmeier chiede conseguenze dall'aggressore. "Il colpevole deve essere chiamato a rispondere", afferma. Chiede unità: "Stiamo insieme contro l'odio e la violenza". Condanna l'attacco e esprime la sua tristezza.

La ministra dell'Interno Nancy Faeser descrive l'atto come "brutale" e "shocking". "Piangiamo coloro che ci sono stati crudelmente strappati", dice su Twitter. Esprime la sua compassione alle famiglie delle vittime e dei feriti gravi.

Il vice cancelliere Robert Habeck definisce l'attacco "odiato". Manda le sue condoglianze alle famiglie delle vittime e augura una pronta guarigione ai feriti. Loda gli sforzi della polizia per catturare l'aggressore il prima possibile.

La ministra degli Esteri Annalena Baerbock parla di un "attacco odioso" che ha causato shock profondo.

Il ministro presidente della Renania Settentrionale-Vestfalia Hendrik Wüst reagisce con shock. "Un atto di violenza brutale e senza senso ha colpito il nostro paese nel profondo", afferma su Twitter. "Tutta la Renania Settentrionale-Vestfalia è con Solingen e la sua gente, soprattutto con le vittime e le loro famiglie". Esprime gratitudine per "i molti servizi di emergenza e la nostra polizia, che lottano per le vite delle persone in questo momento".

Il ministro dell'Interno della Renania Settentrionale-Vestfalia Herbert Reul si reca sulla scena del crimine di notte. Scopre che l'aggressore sembra aver attaccato le persone a caso, ma non può ancora rivelare il suo movente o la sua identità. Visibilmente commosso, condanna "l'evento molto grave".

"Il mio cuore è spezzato sapendo che la nostra città è stata il bersaglio di un attacco", scrive il sindaco Tim Kurzbach sulla piattaforma Facebook di Solingen. "Stasera siamo tutti in uno stato di shock, paura e profonda tristezza a Solingen". La co-presidente dell'AfD Alice Weidel lo ha definito "un atto terroristico". Ha aggiunto: "Speriamo nell'arresto del colpevole il prima possibile".

