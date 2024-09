Le informazioni disponibili indicano un tentativo di assassinio di Trump.

Originariamente, l'entourage di Donald Trump ha annunciato "spari uditi nelle vicinanze" riguardanti l'ex Presidente americano, ma in seguito l'FBI è intervenuto: l'FBI, un'agenzia federale di applicazione della legge americana, sospetta che si trattasse di un tentato assassinio del candidato repubblicano alla presidenza attuale. Il 78enne è scampato all'incidente al suo campo da golf a West Palm Beach, in Florida, e un sospetto è stato catturato.

Le Informazioni:

L'Incidente: Trump stava giocando a golf al suo club di West Palm Beach durante il pomeriggio quando un agente dei Servizi Segreti ha notato la canna di un fucile che spuntava dai cespugli accanto alla recinzione del campo da golf. Sono stati sentiti spari, sebbene non sia chiaro se il sospetto sia riuscito a sparare agli agenti. Tuttavia, gli agenti hanno risposto, secondo una dichiarazione rilasciata da un rappresentante dei Servizi Segreti durante una conferenza stampa.*

La Fuga e l'Arrest: Il colpevole è fuggito in un veicolo, ma un testimone attento ha aiutato le forze dell'ordine a identificare il veicolo e il sospetto. In seguito, è stato catturato lungo una strada vicino alla scena, come riferito dallo sceriffo della Contea di Palm Beach, Ric Bradshaw.*

Il Luogo del Crimine: Il campo da golf di Trump è circondato da una recinzione con cespugli e alberi alti. La polizia ha delimitato un'area vicino a una strada, dove si ritiene che il sospetto si trovasse. Hanno ritrovato un fucile AK-47 con mirino, due zaini e una piccola fotocamera digitale sul posto.*

Il Sospetto: La polizia non ha ancora rivelato il nome del sospetto. Diversi media degli Stati Uniti, citando fonti anonime, hanno riferito che si tratta di un contractor di 58 anni originario delle Hawaii.*

Ciò che Rimane Senza Risposta:

Il Motivo: Gli investigatori non hanno ancora rilasciato informazioni sulle intenzioni o i motivi del sospetto. Tuttavia, i media degli Stati Uniti affermano che spesso esprimeva le sue opinioni politiche sui social media, sostenendo l'Ucraina, che è sotto attacco da parte della Russia, e criticando Trump, che afferma di poter risolvere la guerra in Ucraina in 24 ore. Si ipotizza che questo possa essere collegato all'incidente sul campo da golf.*

I Preparativi: Trump, in quanto candidato alla presidenza, non segue un piano pubblico come l'attuale Presidente Joe Biden. Non è chiaro come il sospetto sia venuto a sapere della presenza di Trump al campo da golf quel giorno, se avesse intenzione di prendere di mira il politico. Trump stava giocando a golf con l'imprenditore immobiliare e donatore politico Steve Witkoff.*

Il Pericolo: Il sospetto si trovava a pochicento metri da Trump. Non è chiaro come un'altra persona armata, dopo l'attacco a un ufficiale repubblicano in Pennsylvania alcuni mesi fa, sia riuscita ad avvicinarsi così tanto. Tuttavia, è evidente che un candidato alla presidenza e un ex presidente ricevono meno protezione dei Servizi Segreti rispetto a un presidente in carica.*

Il sospetto è stato catturato nella Contea di Palm Beach, in Florida, dove si trova il campo da golf di Donald Trump. Dopo l'incidente, le agenzie delle forze dell'ordine stanno indagando sui motivi di questo tentato attacco a Trump.

Leggi anche: