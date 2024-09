Le industrie siderurgiche tedesche chiedono aiuto

Energia Costosa, Economia in Crisi e Concorrenza Spietata: L'Industria dell'Acciaio Lotta e Ha Bisogno di Investire Pesantemente in un Rinnovamento Verde. Nonostante il Governo Stia Già Fornendo Miliardi in Aiuti, Stato, Imprese e Sindacati Vogliono di Più del Denaro.

Durante la Conferenza sull'Acciaio a Duisburg, gli undici stati tedeschi con impianti siderurgici hanno invitato il governo federale a creare un ambiente favorevole per preservare l'industria dell'acciaio tedesca. Sono richiesti energia accessibile e abbondante idrogeno verde, insieme all'Associazione dell'Acciaio Tedesco e all'IG Metall. È necessario anche proteggere il commercio per proteggere i produttori da importazioni a basso costo, soprattutto dall'Asia.

Il settore dell'acciaio tedesco è in difficoltà. Ciò è dovuto alla convergenza di un'economia debole, costi energetici elevati e importazioni a basso costo, in particolare dall'Asia. Nel frattempo, l'industria deve diventare più verde. L'industria dell'acciaio rappresenta attualmente circa il sette percento delle emissioni di gas serra totali della Germania. L'industria intende risolvere questo problema adottando nuovi metodi di produzione dell'acciaio che utilizzano idrogeno a emissioni zero. La costruzione di questi impianti su larga scala è sovvenzionata dal governo con miliardi di euro per convertire un terzo della capacità di produzione a fonti energetiche a emissioni zero entro il 2030.

Gli stati tedeschi che producono acciaio, popolarmente noti come Alleanza dell'Acciaio, consistono in Baden-Württemberg, Baviera, Brandeburgo, Brema, Amburgo, Bassa Sassonia, Renania Settentrionale-Vestfalia, Saarland, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Turingia. Questi stati si sono riuniti a Duisburg su invito del Ministro dell'Economia della Renania Settentrionale-Vestfalia, Mona Neubaur, per la Conferenza Nazionale sull'Acciaio insieme ad altri rappresentanti politici, imprenditoriali e sindacali.

Migliaia di Lavori Minacciati

Il Piano Nazionale dell'Acciaio è stato quindi consegnato al Ministro Federale dell'Economia Robert Habeck. Habeck ha sottolineato che la produzione di acciaio tedesco è "il punto di partenza per molte importanti catene del valore" e, di conseguenza, "anche un driver chiave per le industrie chiave come automotive e ingegneria meccanica e la loro trasformazione". Nella decarbonizzazione dell'industria dell'acciaio, la Germania e l'UE sono "pionieri a livello globale", ha aggiunto Habeck.

"Si tratta di molte catene del valore che hanno origine qui e rafforzano la nostra economia", ha spiegato il Presidente del Ministero dell'Economia della Renania Settentrionale-Vestfalia, Hendrik Wüst. "La concorrenza internazionale si è intensificata: prezzi dell'energia più elevati, sovrapproduzione a livello globale e la necessità di rendere la produzione a basse emissioni di carbonio - questi sono sfide che possono essere superate solo con una modifica delle condizioni quadro e collettivamente".

Di recente sono cresciute le preoccupazioni per lo stato dell'industria in Germania e per la perdita di molti posti di lavoro. Prima della Conferenza sull'Acciaio, il Presidente del Bundestag Bärbel Bas aveva avvertito della possibile chiusura di diverse acciaierie con 10.000 posti di lavoro nel settore dell'acciaio di ThyssenKrupp.

Gli Ecologisti Vedono un "Potenziale Opportunità"

I dipendenti si aspettano "una posizione chiara da parte del governo statale e del governo federale su come intendono gestire la transizione all'acciaio verde", ha detto Bas alla WDR. Sono necessari ulteriori aiuti statali per la transizione a lungo termine dal carbone all'idrogeno come fonte energetica.

Il CEO di SHS-Stahl-Holding-Saar, Stefan Rauber, ha criticato il governo federale per aver abbandonato l'industria. "Non è sufficiente spendere miliardi in sovvenzioni statali per gli stabilimenti siderurgici", ha detto al magazine aziendale "Capital". L'industria ad alta intensità energetica ha bisogno di un prezzo dell'elettricità industriale basso e competitivo a livello internazionale, altrimenti "perderemo la competitività e rischieremo migliaia di posti di lavoro".

L'organizzazione ecologista Germanwatch ha dichiarato che una "transizione ben orchestrata verso la neutralità climatica" potrebbe essere "un'opportunità genuina per il settore" nella situazione attuale. Tuttavia, per sfruttare questa opportunità, "politica e industria devono collaborare decisamente: con una chiara roadmap e condizioni quadro sicure per la transizione, in modo che l'offerta e la domanda di acciaio verde possano entrare in un circolo virtuoso".

Gli stati dell'acciaio tedesco, riconoscendo la lotta dell'industria dell'acciaio, hanno invitato il governo federale a creare un ambiente favorevole con energia accessibile e abbondante idrogeno verde. Nonostante gli aiuti del governo, essi sostengono anche la protezione del commercio per proteggere i produttori da importazioni a basso costo.

