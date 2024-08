- Le indagini sul sospetto sabotaggio continuano.

Indagini in Corso Dopo l'Incidente di Sicurezza alla Base Aerea di Colonia-Wahn

Le indagini della polizia proseguono dopo l'incidente di sicurezza alla base aerea di Colonia-Wahn. Al momento, non ci sono aggiornamenti nel caso, come confermato da un portavoce su richiesta. "Le indagini sono naturalmente in corso."

La base è stata messa in lockdown mercoledì dopo i primi sospetti non confermati che la fornitura d'acqua potesse essere stata sabotata. La polizia è stata allertata dalle Forze Armate Tedesche (Bundeswehr) dopo aver visto una persona non autorizzata sulla proprietà. Tuttavia, nessuno è stato trovato inizialmente. Tuttavia, è stato scoperto un buco in una recinzione che conduce alle opere idrauliche della base.

Indagine sulla Qualità dell'Acqua

La Bundeswehr ha anche segnalato "valori anomali dell'acqua" e ha avviato ulteriori indagini, che gli esperti dicono potrebbero richiedere del tempo. Fino all'arrivo dei risultati, la fornitura di acqua potabile nella base sarà sospesa. Nel frattempo, la Bundeswehr utilizzerà contenitori. Non sono state confermate segnalazioni di casi di malattie tra i soldati dopo la verifica.

Inizialmente, la polizia indagava per intrusione contro ignoti, come annunciato mercoledì. Tuttavia, è stato coinvolto anche il dipartimento di protezione dello stato. La procura di Colonia ha fatto riferimento alle indagini in corso giovedì. "Non sono state avviate procedure", ha spiegato un portavoce dell'autorità.

La polizia sta ancora indagando sulla persona non autorizzata sospettata di essere stata vista sulla proprietà della base aerea di Colonia-Wahn. Inoltre, la polizia sta collaborando con il dipartimento di protezione dello stato per approfondire le indagini in corso.

