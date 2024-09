Le imprese tedesche stanno rimanendo indietro in materia di orientamento futuro.

Future businesses dovrebbero abbracciare le pratiche digitali e sostenibili. Purtroppo, non molte aziende sono veramente entusiastiche nell'affrontare queste sfide. Alcuni settori vedono la trasformazione digitale come una minaccia.

Secondo le ricerche su argomenti futuri come la digitalizzazione e la sostenibilità, le aziende tedesche sono tra le più riluttanti, secondo lo studio "Fokus:Future" condotto dalla società di consulenza Kearney e dall'Istituto della Contea (IW). Solo una su dieci è attivamente alla guida della trasformazione, secondo i loro risultati.

"In termini di progressi di trasformazione in Germania, viene considerata solo 'soddisfacente'. Rispetto agli standard internazionali, soprattutto rispetto alla Cina, la Germania è in ritardo", ha dichiarato Marc Lakner, direttore di Kearney per la regione di lingua tedesca. Molte aziende, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni, spesso non vedono motivo per cambiare. Tuttavia, queste aziende devono anche affrontare sfide come gli spostamenti demografici o la scarsità di manodopera specializzata per rafforzare l'economia tedesca.

Per innescare un cambiamento di prospettiva, sono necessarie migliori politiche politiche, ha sottolineato il direttore dell'IW Michael Hüther. "Altrimenti, sarà difficile evitare la deindustrializzazione incombente".

Solo circa il 11% delle aziende rientra nell'avanguardia della trasformazione, secondo Kearney. Il resto è suddiviso in modo abbastanza uniforme tra "seguaci" e "ritardatari". Le aziende dei settori tecnologico, energetico e farmaceutico fanno parte del primo gruppo.

La resistenza è più forte nei settori tradizionali come l'automotive e la produzione. In particolare, i produttori di veicoli vedono la trasformazione digitale come un rischio, ha dichiarato il responsabile di Kearney Lakner. "C'è una certa esitazione e un'azione proattiva minima, anche perché non c'è un quadro sicuro. Alcuni mercati come la Cina sembrano già essere stati messi da parte".

