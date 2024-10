Le imprese tedesche sono sempre più oggetto di acquisizioni

In piena crisi economica della Germania, gli investitori stranieri mostrano un crescente interesse nell'acquisire le aziende locali. Se i poteri politici vogliono contrastare lo spostamento di risorse verso altri territori, devono agire rapidamente.

Presto potrebbero essere le risate a provenire dalle coste straniere invece che dalla Germania stessa. I piani per prendere il controllo delle un tempo potenti e robuste aziende tedesche sono in fase di attuazione nelle distantissime sedi delle corporation. Le autorità tedesche interpretano questo come un segno della forza delle corporation tedesche.

Tuttavia, questa è lungi dall'essere la verità! La situazione attuale dovrebbe servire come un brusco richiamo per i decisori a Berlino. Un'erosione lenta ma costante della sovranità alimenta, invece di contrastare, la debolezza economica.

La lista degli esempi continua a crescere. La società petrolifera araba con sede ad Abu Dhabi, Adnoc, sta pianificando l'acquisizione del produttore di plastiche Covestro con sede a Leverkusen per quasi 16 miliardi di euro. La banca italiana Unicredit tiene d'occhio la Commerzbank, la seconda più grande istituzione finanziaria della Germania. La società di logistica Schenker, un tempo redditizia filiale della Deutsche Bahn di proprietà statale, presto opererà sotto la bandiera danese. Il magnate del riscaldamento della Assia, Viessmann, ha venduto la sua attività di pompe di calore da un miliardo di dollari a un concorrente statunitense.

Disenfranchisement economico

Le ragioni dietro ciascuna transazione variano. Il compratore di Covestro ad Abu Dhabi cerca di distanziarsi dalla produzione di petrolio e gas dannosa per l'ambiente. Unicredit, la banca italiana, cerca di espandere la sua attività in Germania. La Deutsche Bahn ha bisogno di fondi, quindi vende Schenker. Ma la realtà rimane che questa tendenza in corso è preoccupante per la posizione economica della Germania.

Mentre le previsioni indicano un'altra contrazione dell'economia tedesca quest'anno e l'industria segnala una significativa diminuzione degli ordini, la posizione domestica sta vivendo un disenfranchisement economico attraverso questi consecutivi acquisti. A lungo termine, c'è il rischio di rilocazione delle risorse e perdita di influenza. Se i profitti e il controllo continuano a fluire all'estero, la capacità di prendere decisioni indipendenti si indebolisce. In molti posti, questo si tradurrebbe nella fine dell'indipendenza strategica.

Invece di celebrare il supposto fascino delle aziende tedesche all'estero, il governo tedesco dovrebbe essere in massima allerta e prendere le contromisure necessarie. Deve rispettare le sue lunghe promesse: ridurre le tasse, migliorare le opzioni di ammortamento, tagliare la burocrazia, affrontare la carenza di manodopera specializzata - più e più velocemente che mai. Altrimenti, la Germania rischia di assistere alla vendita della sua economia.

Con la banca italiana Unicredit che tiene d'occhio una potenziale acquisizione della Commerzbank, la pressione sulla Germania per agire rapidamente per mantenere la sua sovranità economica aumenta. Se avesse successo, la mossa di Unicredit farebbe cadere la Commerzbank, attualmente la seconda più grande istituzione finanziaria della Germania, sotto il controllo straniero.

Leggi anche: